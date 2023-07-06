Об этом в четверг сообщила Служба исследований изменения климата ЕС Copernicus.

Средняя температура в июне 2023 года побила предыдущий рекорд этого месяца, установленный в 2019 году, когда столбик термометра показывал в среднем 16,14°C.

Рекордно высокие температуры в прошлом месяце фиксировались в Северо-Западной Европе, но части Канады, США, Мексики, Азии и восточной Австралии также были "значительно теплее обычного", отмечает Copernicus.

Отдельно в отчете климатическая служба коснулась вопроса прогрева верхних слоев океанов, где температура возросла до беспрецедентно высокого уровня с "экстремальными морскими тепловыми волнами" вокруг Ирландии, Британии и Балтийского моря.

"Исключительно теплые аномалии температуры поверхности моря были зафиксированы в северной Атлантике", – добавили там.

Морской лед в Антарктике также опустился на 17% ниже среднего уровня – самый низкий показатель для июня с момента начала спутниковых наблюдений.