Метеорологи ЕС заявили, что июнь этого года стал самым теплым в истории наблюдений
Июнь этого года стал самым теплым за всю историю климатических наблюдений: средняя температура в мире составляла 16,51 °C, что на 0,53 °C выше среднего показателя за предыдущие три десятилетия
Об этом в четверг сообщила Служба исследований изменения климата ЕС Copernicus.
Средняя температура в июне 2023 года побила предыдущий рекорд этого месяца, установленный в 2019 году, когда столбик термометра показывал в среднем 16,14°C.
Рекордно высокие температуры в прошлом месяце фиксировались в Северо-Западной Европе, но части Канады, США, Мексики, Азии и восточной Австралии также были "значительно теплее обычного", отмечает Copernicus.
Отдельно в отчете климатическая служба коснулась вопроса прогрева верхних слоев океанов, где температура возросла до беспрецедентно высокого уровня с "экстремальными морскими тепловыми волнами" вокруг Ирландии, Британии и Балтийского моря.
"Исключительно теплые аномалии температуры поверхности моря были зафиксированы в северной Атлантике", – добавили там.
Морской лед в Антарктике также опустился на 17% ниже среднего уровня – самый низкий показатель для июня с момента начала спутниковых наблюдений.
- Напомним, 3 июля 2023 года стал самым жарким днем, когда-либо регистрировавшимся в истории человечества.
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