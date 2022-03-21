Металлургическая компания Абрамовича сообщила об вероятности дефолта

Об этом идет речь в сообщении Evraz на сайте Лондонской биржи.

Компания сообщила, что выполнила регулярный купонный платеж на сумму $18,9 млн. долларов за евробондами на сумму $700 млн. с погашением в следующем году. Средства были направлены 16 марта, за два дня до срока погашения.

Однако согласно сообщению платежного агента Bank of New York Mellon, сумма так и не была погашена и остается заблокированной для получения банком-корреспондентом.

"Эмитент получил подтверждение о том, что до конца рабочего дня 18 марта 2022 г. основной платежный агент не получил платеж. На основании этого подтверждения эмитент сообщил BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited о потенциальном дефолте", – говорится в сообщении.

В компании считают, что платеж был заблокирован из-за решения Министерства финансов Британии внести Романа Абрамовича в список подсанкционных лиц. Он официально владеет 28,64% акций компании, и в Evraz отрицают то, что компанию контролирует Абрамович.

