Об этом сообщает Укрзализныця.

Комплексная система досмотра багажа пассажиров включает в себя два стационарных металлоискателя ("рамка"), два рентгено-телевизионных интроскопа и ручные металлодетекторы.

Попасть на железнодорожный вокзал можно будет только через центральный вход, а поезда будут отправляться с первой платформы.

Укрзализныця призывает пассажиров прибывать на вокзал минимум за час до отправки поезда, чтобы успеть пройти осмотр багажа.

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