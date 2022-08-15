Металлоискатели и рентгены: Укрзализныця ужесточает меры безопасности на вокзале в Харькове
С 16 августа на железнодорожном вокзале Харькова заработает комплексная система досмотра багажа, установленная для усиления безопасности
Об этом сообщает Укрзализныця.
Комплексная система досмотра багажа пассажиров включает в себя два стационарных металлоискателя ("рамка"), два рентгено-телевизионных интроскопа и ручные металлодетекторы.
Попасть на железнодорожный вокзал можно будет только через центральный вход, а поезда будут отправляться с первой платформы.
Укрзализныця призывает пассажиров прибывать на вокзал минимум за час до отправки поезда, чтобы успеть пройти осмотр багажа.
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