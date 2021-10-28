"Металлист" победил "Колос" и вышел в четвертьфинал Кубка Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Единственный гол в матче был забит на старте встречи. Защитник "Металлиста" Александр Мизюк поразил ворота "Колоса" на 19-й минуте.



Места в четвертьфинале Кубка Украины уже имеют семь команд: "Александрия", "Ворскла", "Динамо", "Шахтер", ПФК "Львов", "Заря" и "Металлист".



Матч ЛНЗ – "Днепр-1" перенесен из-за коронавируса. Встреча состоится в ноябре-декабре. В это время определится последний четвертьфиналист Кубка Украины.



Кубок Украины

1/8 финала

28 октября

"Металлист" - "Колос" 1:0

Гол : Мизюк, 19

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