"Металлист" победил "Колос" и вышел в четвертьфинал Кубка Украины
В 1/8 финала Кубка Украины по футболу харьковский "Металлист" победил "Колос" из Ковалевки
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Единственный гол в матче был забит на старте встречи. Защитник "Металлиста" Александр Мизюк поразил ворота "Колоса" на 19-й минуте.
Места в четвертьфинале Кубка Украины уже имеют семь команд: "Александрия", "Ворскла", "Динамо", "Шахтер", ПФК "Львов", "Заря" и "Металлист".
Матч ЛНЗ – "Днепр-1" перенесен из-за коронавируса. Встреча состоится в ноябре-декабре. В это время определится последний четвертьфиналист Кубка Украины.
Кубок Украины
1/8 финала
28 октября
"Металлист" - "Колос" 1:0
Гол : Мизюк, 19
- Напомним, 26 октября в 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" разгромила "Металлист 1925" .
- 27 октября полтавская "Ворскла" победила ривненский "Верес".
- В другом матче "Динамо" выиграло у "Мариуполя" .
- После этого донецкий "Шахтер" разгромил "Черноморец" в Одессе.
- 28 октября в 1/8 финала Кубка Украины по футболу "Львов" победил "Альянс" из первой лиги.
- Луганская "Заря" на выезде победила "Рух" во Львове.
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