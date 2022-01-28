"Металлист" объявил о трансфере защитника за 350 тыс. евро

Об этом сообщает официальный Instagram "Металлиста".



Бубакар Траоре играет на позиции левого защитника. На сайте Transfermarkt нет информации, во сколько сенегалец обошелся "Металлисту". Немецкий портал оценивает футболиста в 350 тысяч евро.



"Очень рад, что подписал контракт с "Металлистом". Мы уже давно общались с представителями клуба. Вице-президент Евгений Красников в деталях рассказал о проекте, чем сильно заинтересовал меня. В последнее время регулярно следил за новостями команды на официальном сайте и в соцсетях клуба, и вот я здесь", - прокомментировал свой трансфер Траоре.



Последним клубом Траоре был "Санкт-Галлен". В 37 матчах за швейцарский клуб игрок совершил 1 ассист. Также играл за израильский "Хапоэль" Кфар-Сава, албанскую "Теуту", мальтийский "Таршин Рейнбоус" и итальянские "Торино" и "Туттокуойо" из Серии С.



Возрожденный "Металлист" набрал 53 балла за 20 матчей первой лиги и на расстоянии 20 очков от третьего места лидирует в турнирной таблице.

20 декабря стало известно, что бразильский вингер Тайсон может вернуться в харьковский "Металлист".