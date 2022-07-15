"Металлист" назначил нового главного тренера
Исполняющим обязанности главного тренера харьковского "Металлиста" будет Олег Ратий
Об этом сообщает официальный сайт " Металлиста ".
По словам вице-президента клуба Евгения Красникова, сейчас возглавляющий команду Александр Призетко не может исполнять обязанности главного тренера из-за отсутствия лицензии UEFA Pro.
Призетко остается в тренерском штабе вместе с Андреем Диканем, Русланом Фоминым и новым тренером по физподготовке Александром Близнюком.
Спортивным директором "Металлиста" назначен Василий Кобин.
- 14 июля донецкий "Шахтер" получил нового тренера. Им стал хорват Игорь Йовичевич.
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