"Металлист" назначил нового главного тренера

Об этом сообщает официальный сайт " Металлиста ".

По словам вице-президента клуба Евгения Красникова, сейчас возглавляющий команду Александр Призетко не может исполнять обязанности главного тренера из-за отсутствия лицензии UEFA Pro.

Призетко остается в тренерском штабе вместе с Андреем Диканем, Русланом Фоминым и новым тренером по физподготовке Александром Близнюком.

Спортивным директором "Металлиста" назначен Василий Кобин.

14 июля донецкий "Шахтер" получил нового тренера. Им стал хорват Игорь Йовичевич.

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