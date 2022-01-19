"Металлист" нашел нового форварда в Бразилии, предлагают 1,3 млн евро
Нападающий бразильской "Витории" Давид может продолжить карьеру в харьковском "Металлисте"
Об этом сообщает Bahia Notícias .
По информации источника, "Металлист" предложил "Витории" 1,3 млн. евро. Похоже, что бразильцев устраивает сумма, но они хотят сохранить не менее 20% прав на футболиста. Переговоры продолжаются.
"Витория" выступает во 2-м дивизионе Бразилии и чемпионате штата Байяно. На счету Давида 11 голов и 5 ассистистов в 59 матчах 2021 года.
Transfermarkt оценил 22-летнего форварда в 250 тысяч евро. Давид играет на позиции центрального нападающего.
Возрожденный "Металлист" набрал 53 балла за 20 матчей первой лиги и с отрывом в 20 очков от третьего места лидирует в турнирной таблице.
- 20 декабря стало известно, что бразильский вингер Тайсон может вернуться в харьковский "Металлист".
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