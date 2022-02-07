"Металлист" купил нового форварда за 1,2 млн евро

Об этом сообщает официальный сайт "Металлиста".



Форвард "Витории" Давид перешел в "Металлист" за 1,2 млн евро. 22-летний бразильский форвард будет выступать в Украине под 33-м номером.

"Витория" выступает во 2-м дивизионе Бразилии и чемпионате штата Байяно. На счету Давида 11 голов и 5 ассистов в 59 матчах 2021 года.



Transfermarkt оценил 22-летнего форварда в 250 тысяч евро. Давид играет на позиции центрального нападающего и левого вингера.



Возрожденный "Металлист" набрал 53 балла за 20 матчей первой лиги и на расстоянии 20 очков от третьего места лидирует в турнирной таблице.