"Металлист" купил нового форварда за 1,2 млн евро
Харьковский "Металлист" договорился о трансфере нападающего бразильской "Витории" Давида
Об этом сообщает официальный сайт "Металлиста".
Форвард "Витории" Давид перешел в "Металлист" за 1,2 млн евро. 22-летний бразильский форвард будет выступать в Украине под 33-м номером.
"Витория" выступает во 2-м дивизионе Бразилии и чемпионате штата Байяно. На счету Давида 11 голов и 5 ассистов в 59 матчах 2021 года.
Transfermarkt оценил 22-летнего форварда в 250 тысяч евро. Давид играет на позиции центрального нападающего и левого вингера.
Возрожденный "Металлист" набрал 53 балла за 20 матчей первой лиги и на расстоянии 20 очков от третьего места лидирует в турнирной таблице.
- 20 декабря стало известно, что бразильский вингер Тайсон может вернуться в харьковский "Металлист".
- 28 января "Металлист" усилил состав защитником Бубакаром Траоре.
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