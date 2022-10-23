"Металлист 1925" уволил главного тренера Кривенцова
Харьковский "Металлист 1925" объявил об увольнении главного тренера Валерия Кривенцова
Об этом сообщает официальный сайт ФК "Металлист 1925".
"Решение об остановке сотрудничества тренерского штаба Валерия Кривенцова и "Металлиста 1925" было принято накануне. Вместе с Валерием Сергеевичем команду покинули его ассистенты Евгений Котов и Александр Коваль. "Металлист 1925" благодарит тренеров за сотрудничество и желает удачного продолжения говорится", - пишут в клубе.
Под руководством тренерского штаба Кривенцова "Металлист 1925" вышел из первой лиги в УПЛ. В общей сложности под его руководством команда провела 53 матча, одержала 21 победу и столько же поражений.
Пока нет информации, кто будет готовить команду к матчу против "Руха". "Металлист 1925 года" пообещал сообщить об этом 23 октября.
- В субботу, 22 октября, 9-й тур УПЛ стартовал матчем "Александрия" - "Львов", где сильнее оказались хозяева.
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