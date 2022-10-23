"Металлист 1925" уволил главного тренера Кривенцова

Об этом сообщает официальный сайт ФК "Металлист 1925".

"Решение об остановке сотрудничества тренерского штаба Валерия Кривенцова и "Металлиста 1925" было принято накануне. Вместе с Валерием Сергеевичем команду покинули его ассистенты Евгений Котов и Александр Коваль. "Металлист 1925" благодарит тренеров за сотрудничество и желает удачного продолжения говорится", - пишут в клубе.

Под руководством тренерского штаба Кривенцова "Металлист 1925" вышел из первой лиги в УПЛ. В общей сложности под его руководством команда провела 53 матча, одержала 21 победу и столько же поражений.

Пока нет информации, кто будет готовить команду к матчу против "Руха". "Металлист 1925 года" пообещал сообщить об этом 23 октября.

В субботу, 22 октября, 9-й тур УПЛ стартовал матчем "Александрия" - "Львов", где сильнее оказались хозяева.

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