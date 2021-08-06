"Металлист 1925" обыграл "Черноморец" в драматичном матче УПЛ
В третьем туре чемпионата Украины по футболу харьковский "Металлист 1925" победил одесский "Черноморец"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 17-й минуте "Черноморец" вышел вперед благодаря голу Владимира Бугая. "Металлист 1925" сразу же ответил на пропущенный мяч - забил Юрий Батюшин.
В конце первого тайма "Черноморец" вышел вперед. Бугай оформил дубль. Одесситы ушли на перерыв лидерами.
Однако пауза между таймами больше пошла на пользу "Металлисту 1925". Харьковчане сразу собрались и вышли вперед. Сначала Олег Голодюк сравнял счет, а уже через две минуты защитник "Черноморца" Валерий Дубко забил в свои ворота и подарил "Металлисту 1925" победу.
После стартового матча третьего тура УПЛ "Металлист 1925" поднялся на третье место и благодаря двум победам набрал 6 баллов.
"Черноморец" занимает последнее место в турнирной таблице. У одесситов 0 очков и 9 пропущенных голов за три матча.
Украинская Премьер-лига
3-й тур
6 августа
"Металлист 1925" - "Черноморец" 3:2
Голы: Батюшин, 23 Голодюк, 54, Дубко, 56 (авт.) - Бугай, 17, 43
- 30 июля у 2-м туре Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" крупно победил "Львов".
- 2 августа во заключительном матче 2-го тура УПЛ "Заря" крупно победила "Ингулец" .
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