"Металлист 1925" обыграл "Черноморец" в драматичном матче УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На 17-й минуте "Черноморец" вышел вперед благодаря голу Владимира Бугая. "Металлист 1925" сразу же ответил на пропущенный мяч - забил Юрий Батюшин.



В конце первого тайма "Черноморец" вышел вперед. Бугай оформил дубль. Одесситы ушли на перерыв лидерами.



Однако пауза между таймами больше пошла на пользу "Металлисту 1925". Харьковчане сразу собрались и вышли вперед. Сначала Олег Голодюк сравнял счет, а уже через две минуты защитник "Черноморца" Валерий Дубко забил в свои ворота и подарил "Металлисту 1925" победу.



После стартового матча третьего тура УПЛ "Металлист 1925" поднялся на третье место и благодаря двум победам набрал 6 баллов.



"Черноморец" занимает последнее место в турнирной таблице. У одесситов 0 очков и 9 пропущенных голов за три матча.



Украинская Премьер-лига



3-й тур



6 августа



"Металлист 1925" - "Черноморец" 3:2



Голы: Батюшин, 23 Голодюк, 54, Дубко, 56 (авт.) - Бугай, 17, 43

30 июля у 2-м туре Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" крупно победил "Львов".

2 августа во заключительном матче 2-го тура УПЛ "Заря" крупно победила "Ингулец" .

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