"Металлист 1925" не пустил "Десну" на третье место в УПЛ
В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" уступила на своем поле "Металлисту 1925"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Чернигове "Металлист 1925" на 1-й минуте вывел вперед Марлисон. "Десна" отыгралась на 12-й минуте усилиями Андрея Тотовицкого.
Победу харьковчанам на 49-й минуте принес Дмитрий Кравченко.
"Десна" проиграла "Металлисту 1925" 1:2 и потеряла шанс выйти на третье место в турнирной таблице. Черниговцы имеют 16 очков и идут шестыми. "Металлист 1925" с 10 пунктами - девятый.
Чемпионат Украины
9-й тур
26 сентября
"Десна" - "Металлист 1925" 1:2
Голы: Тотовицкий, 12 - Марлисон, 1, Кравченко, 49
"Днепр-1" - "Заря" 0:4
Голы: Булеца, 21 Кочергин, 87, 90 + 5, Захедитабар, 90 + 1
Удаление: Когут, 82 ("Днепр-1")
"Минай" - "Львов" 1:2
Голы: Байдал, 43 - Якимец, 21 Шина, 56
25 сентября
"Рух" - "Динамо" 0:2
Голы: Цыганков, 28 (пен.), Гармаш, 38
"Шахтер" - "Верес" 4:1
Голы: Мирошник (авт.), Тете, 55, Марлос, 78 (пен.), Траоре, 86 - Пасич, 30
"Александрия" - "Мариуполь" 2:1
Голы: Третьяков, 35 (пен.), Кожушко, 85 - Спировски, 25
24 сентября
"Колос" - "Ворскла" 0:1
Гол: О. Тиль, 36
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Напомним, 25 сентября "Динамо" обыграло во Львове "Рух" и вернуло себе единоличное лидерство в чемпионате Украины.
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