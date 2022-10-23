Об этом сообщает официальный сайт "Металлиста 1925" .

В харьковском клубе отметили, что Эдмар будет руководить "Металлистом 1925" вместе с Олегом Голодюком. Они выведут команду на матч 9 тура чемпионата Украины против "Руха", который состоится сегодня в 15:00 во Львове.

Место главного тренера "Металлиста 1925" уволилось после отставки Валерия Кривенцова. Под его руководством команда набрала в 7 матчах УПЛ 9 очков и занимает 10 место.

42-летний Эдмар большую часть карьеры провел в Украине и выступал за "Таврию", "Металлист", "Днепр" и "Металлист 1925". Полузащитник получил украинское гражданство, сыграл за сборную Украины 15 матчей и забил 1 гол.

22 октября "Металлист 1925" объявил об увольнении главного тренера Валерия Кривенцова.

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