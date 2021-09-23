"Металлист 1925" на последних минутах вырвал победу над "Эпицентром" в Кубке Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Металлиста 1925". Победный и единственный мяч на 84-й минуте забил нападающий Андрей Ременюк.

1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.



Кубок Украины



1/16 финала

23 сентября

"Эпицентр Дунаевцы" - "Металлист 1925" 0:1



Гол: Ременюк, 84

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