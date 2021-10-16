"Металлист 1925" на последней минуте вырвал победу над "Мариуполем" в УПЛ
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" проиграл на своем поле "Металлисту 1925"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Мариуполь" вперед на 3-й минуте вывел Андрей Кулаков. "Металлист 1925" отыгрался на 72-й минуте усилиями Марлисона. Победу харьковчанам на 90-й минуте принес Илья Зубков.
"Металлист 1925" выиграл у "Мариуполя" 2:1, набрал 16 очков и вышел на седьмое место. "Мариуполь" с 4 очками находится на последней, 16-й позиции.
Чемпионат Украины
11-й тур
16 октября
"Мариуполь" - "Металлист 1925" 1:2
Голы: Кулаков, 3 - Марлисон, 72, Зубков, 90
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