"Металлист 1925" на последней минуте вырвал победу над "Мариуполем" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Мариуполь" вперед на 3-й минуте вывел Андрей Кулаков. "Металлист 1925" отыгрался на 72-й минуте усилиями Марлисона. Победу харьковчанам на 90-й минуте принес Илья Зубков.

"Металлист 1925" выиграл у "Мариуполя" 2:1, набрал 16 очков и вышел на седьмое место. "Мариуполь" с 4 очками находится на последней, 16-й позиции.

Чемпионат Украины

11-й тур

16 октября

"Мариуполь" - "Металлист 1925" 1:2

Голы: Кулаков, 3 - Марлисон, 72, Зубков, 90

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