"Металлист 1925" на 95% прекратит свое существование: заявление футбольного клуба

Об этом сообщает "Трибуна".

"Металлист 1925" на 95% прекращает свое существование. Сегодня будет заявление от владельцев клуба, чей бизнес пострадал от ракетных ударов. Инфраструктуру компании систематически уничтожали, поэтому ключевой инвестор потерал возможность финансировать клуб", - пояснили в харьковском клубе.

Металлист 1925

После 4 сыгранных туров "Металлист 1925" занимает 9 позицию в турнирной таблице УПЛ. Клуб был основан в августе 2016 года. В высшей лиге харьковчане выступают с сезона 2021/22.

Заявление "Металлиста 1925"

На официальном сайте "Металлиста 1925" уже появилось обращение к болельщикам и футбольному сообществу.

"Сегодня "АES Group" вынуждена объявить о прекращении финансирования ФК "Металлист 1925", искренне надеясь, что стая шакалов не будет радоваться такому развитию событий. Мы были откровенны и честны перед клубом, его болельщиками, мы откровенны и сегодня, сообщая, что получили смертельное ранение от агрессора. Мы просим прощения у всех, кого огорчило это обращение, прежде всего у сотрудников Клуба, футболистов и болельщиков, но эта новость является объективной реальностью сегодняшнего дня", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "АES Group" владеет контрольным пакетом акций, однако есть другие учредители, которые могут подхватить инициативу развития клуба и обеспечить его финансирование, или дать другие предложения.

"Этим сообщением мы обращаемся к харьковчанам всего мира, органам государственной власти, представителям бизнеса и мировому футбольному сообществу. Мы готовы к любым предложениям, от временного продуктивного сотрудничества до безвозмездной передачи корпоративных прав клуба. "Рожденные в бою" это не проект одного инвестора, это проект будущего мирного спортивного возрождения Харьковского региона", - отмечают в "Металлисте 1925".