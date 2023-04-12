Видео с казнью украинского военного, которое моментально стало вирусным в сети, появилось в среду Страстной недели. По-видимому, в этом есть определенный подтекст, а то и несколько, незаметные для замыленного бытом глаза. Именно в этот день, согласно рассказам евангелистов, Иуда решился предать Иисуса, а первосвященники решили отдать Спасителя на распятие ("Первосвященники и книжники искали, как бы его схватить коварством и убить, но, мол, не во время праздника, чтобы волнений не было в народе!” (Мр. 14:1-2).

Решившие обнародовать кадры со зверской казнью пленника вряд ли задумывались над датами и символами. Они, скорее, преследовали другую цель – запугать, шокировать обывателя, сломать дух украинских защитников. Получилось, однако, наоборот. Во-первых, мир в пятисотый раз убедился в том, что против Украины воюют уголовные преступники, что для России и ее войска никакие правила войны – неписаны, во-вторых, что путинская недоимперия – вообще параллельный мир, несовместимый с реалиями XXI века, адекватный разве что ветхозаветным представлениям и практикам. И видео в контексте важных для христиан событий однозначно свидетельствует о сути носителей "скреп", суть тех, кто исповедует особую – гундяевскую "религию", только для отвода глаз прикрытую крестом.

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Когда-то Мирослав Маринович написал замечательную книгу "Украина на полях Священного Писания", и собственно с нее я начал свое знакомство с творчеством этого диссидента, знакомство, которое со временем стало реальным. Но сегодня его произведение, наверное, могло бы быть дополнено, учитывая последние годы украинского сопротивления России.

Кроме дикарской расправы с безоружным пленником, сможем найти многочисленные метафоры Крестной дороги, дороги, которой уже восемь лет следует Украина. И есть на этом пути те, кто, как Симон Киринейский помог Спасителю нести его креста на Голгофу. Конечно, эта помощь Украине необходима, больше того – от нее реально зависит то, удержим ли мы новейшую орду, позволим ли ей, как "карам египетским" упасть на головы всей Европы. И там, на Западе, вполне вероятно понимают эту миссию Украины, что именно на нашем фронте решается судьба демократии.

Кроме дикарской расправы с безоружным пленником, сможем найти многочисленные метафоры Крестной дороги, дороги, которой уже восемь лет следует Украина. И есть на этом пути те, кто, как Симон Киринейский помог Спасителю нести его креста на Голгофу. Естественно, эта помощь Украине необходима, что больше – от нее реально зависит то, удержим ли мы новейшую орду, позволим ли ей, словно "карам египетским" упасть на головы всей Европы

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Симон, как утверждает в своих откровениях Анна Катарина Эммерик, сопровождал Христа метров двести. Затем появилась женщина-шляхтянка Серафия, которая, вопреки охранникам, стала на колени перед Христом и подала Ему платок, чтобы Он вытер от крови и пота свое лицо. Впоследствии эту подвижницу назовут Вероникой, и она станет святой. А через две тысячи лет далеко от Иерусалима, мы узнаем среди современниц сотни тысяч женщин, которые мужественно защищают Украину, спасают воинов, лечат раненых. А по всей Европе – бесчисленное колличество добрых сердцем "вероник", приютивших в своих домах своих сестер с детьми, которые вынуждены были спасаться от военного лихолетья.

Через две тысячи лет далеко от Иерусалима, мы увидим среди современниц сотни тысяч женщин, которые мужественно защищают Украину, спасают воинов, лечат раненых. А по всей Европе – бесчисленное число добрых сердцем "вероник", приютивших в своих домах своих сестер с детьми, которые вынуждены были спасаться от военного лихолетья

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Среди таких жизнеутверждающих метафор, однако, найдутся и другие. Те, которые свидетельствуют о стремлении использовать войну ради собственной пользы, о живучести сторонников так называемого "умиротворения" агрессора, причем за счет Украины. О сомнительных инициативах бразильского президента Луиза Инасио Лулы да Силва не стану говорить, социалист остается социалистом, даже в глубоко верующей католической стране. Впрочем, наше возмущение "крестной дорогой" с участием юношей из Украины и России в Ватикане должно быть подкорректировано миропониманием Франциска, почти земляка Лулы. "Левизной" латиноамериканского Папы, взявшегося ревизовать не только текст "Pater noster", но и христианское понимание добра и зла, преступника и жертвы.

С удивлением и отвращением следим за движениями и риторикой некоторых близких соседей, в которой очень прозрачно виден реваншизм и желание воспользоваться обескровленной Украиной, чтобы прихватить себе кусок чужой земли. "Те, что распяли Его, разделили Его одежду, бросив жребий… А потом сели, чтобы Его стеречь там" (Мф 27:35-37)

С удивлением и отвращением следим за движениями и риторикой некоторых близких соседей, в которой очень прозрачно виден реваншизм и желание воспользоваться обескровленной Украиной, чтобы прихватить себе кусок чужой земли. "Те, что распяли Его, разделили Его одежду, бросив жребий… А потом сели, чтобы Его остеречь там" (Мт 27:35-37). И есть примеры тех, кто, как евангельский Варавва, радуется, что выбор толпы одичавших фанатиков пал не на них, а на ближнего.

Метафоры Страстной недели – вместительные, яркие и назидательные. И все же самая главная из них – вера в воскресение Распятого. Без этой веры не было бы нас с вами, с верой в победу над смертью будет новая Украина. Потому что главное событие – Воскресение – полно других, – светлых и оптимистических тонов, не говоря уже о том, что оно категорически отрицает фатализм. Ведь не зря ее называют Великим днем, Пасхой.

Да, каждый из нас неоднократно имел поводы для того, чтобы, вторя вслед за униженным, измученным и распятым Богочеловеком, воскликнуть: "Отче, почему Ты меня покинул?!". Равно как каждый, после "черных полос", чувствовал в душе благодатное дыхание возрождения, по-другому видел окружающий удивительный мир, и он уже не походил на песчаную пустыню или на гору страданий.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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