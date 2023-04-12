Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Метафоры Страстной недели
OPINION

Метафоры Страстной недели

Игорь Гулик
12 апреля, 2023 среда
20:09
Мнение

Метафоры Страстной недели – вместительные, яркие и назидательные. И все же самая главная из них – вера в воскресение Распятого

Видео с казнью украинского военного, которое моментально стало вирусным в сети, появилось в среду Страстной недели. По-видимому, в этом есть определенный подтекст, а то и несколько, незаметные для замыленного бытом глаза. Именно в этот день, согласно рассказам евангелистов, Иуда решился предать Иисуса, а первосвященники решили отдать Спасителя на распятие ("Первосвященники и книжники искали, как бы его схватить коварством и убить, но, мол, не во время праздника, чтобы волнений не было в народе!” (Мр. 14:1-2).

Решившие обнародовать кадры со зверской казнью пленника вряд ли задумывались над датами и символами. Они, скорее, преследовали другую цель – запугать, шокировать обывателя, сломать дух украинских защитников. Получилось, однако, наоборот. Во-первых, мир в пятисотый раз убедился в том, что против Украины воюют уголовные преступники, что для России и ее войска никакие правила войны – неписаны, во-вторых, что путинская недоимперия – вообще параллельный мир, несовместимый с реалиями XXI века, адекватный разве что ветхозаветным представлениям и практикам. И видео в контексте важных для христиан событий однозначно свидетельствует о сути носителей "скреп", суть тех, кто исповедует особую – гундяевскую "религию", только для отвода глаз прикрытую крестом.

Читайте также: "Русь православная"?

Когда-то Мирослав Маринович написал замечательную книгу "Украина на полях Священного Писания", и собственно с нее я начал свое знакомство с творчеством этого диссидента, знакомство, которое со временем стало реальным. Но сегодня его произведение, наверное, могло бы быть дополнено, учитывая последние годы украинского сопротивления России.

Кроме дикарской расправы с безоружным пленником, сможем найти многочисленные метафоры Крестной дороги, дороги, которой уже восемь лет следует Украина. И есть на этом пути те, кто, как Симон Киринейский помог Спасителю нести его креста на Голгофу. Конечно, эта помощь Украине необходима, больше того – от нее реально зависит то, удержим ли мы новейшую орду, позволим ли ей, как "карам египетским" упасть на головы всей Европы. И там, на Западе, вполне вероятно понимают эту миссию Украины, что именно на нашем фронте решается судьба демократии.

Кроме дикарской расправы с безоружным пленником, сможем найти многочисленные метафоры Крестной дороги, дороги, которой уже восемь лет следует Украина. И есть на этом пути те, кто, как Симон Киринейский помог Спасителю нести его креста на Голгофу. Естественно, эта помощь Украине необходима, что больше – от нее реально зависит то, удержим ли мы новейшую орду, позволим ли ей, словно "карам египетским" упасть на головы всей Европы

Читайте также: Видео казни — пример того, что было бы, если бы рашистов не остановила Украина

Симон, как утверждает в своих откровениях Анна Катарина Эммерик, сопровождал Христа метров двести. Затем появилась женщина-шляхтянка Серафия, которая, вопреки охранникам, стала на колени перед Христом и подала Ему платок, чтобы Он вытер от крови и пота свое лицо. Впоследствии эту подвижницу назовут Вероникой, и она станет святой. А через две тысячи лет далеко от Иерусалима, мы узнаем среди современниц сотни тысяч женщин, которые мужественно защищают Украину, спасают воинов, лечат раненых. А по всей Европе – бесчисленное колличество добрых сердцем "вероник", приютивших в своих домах своих сестер с детьми, которые вынуждены были спасаться от военного лихолетья.

Через две тысячи лет далеко от Иерусалима, мы увидим среди современниц сотни тысяч женщин, которые мужественно защищают Украину, спасают воинов, лечат раненых. А по всей Европе – бесчисленное число добрых сердцем "вероник", приютивших в своих домах своих сестер с детьми, которые вынуждены были спасаться от военного лихолетья

Читайте также: Ох, уж этот обиженный глобальный Юг…

Среди таких жизнеутверждающих метафор, однако, найдутся и другие. Те, которые свидетельствуют о стремлении использовать войну ради собственной пользы, о живучести сторонников так называемого "умиротворения" агрессора, причем за счет Украины. О сомнительных инициативах бразильского президента Луиза Инасио Лулы да Силва не стану говорить, социалист остается социалистом, даже в глубоко верующей католической стране. Впрочем, наше возмущение "крестной дорогой" с участием юношей из Украины и России в Ватикане должно быть подкорректировано миропониманием Франциска, почти земляка Лулы. "Левизной" латиноамериканского Папы, взявшегося ревизовать не только текст "Pater noster", но и христианское понимание добра и зла, преступника и жертвы.

С удивлением и отвращением следим за движениями и риторикой некоторых близких соседей, в которой очень прозрачно виден реваншизм и желание воспользоваться обескровленной Украиной, чтобы прихватить себе кусок чужой земли. "Те, что распяли Его, разделили Его одежду, бросив жребий… А потом сели, чтобы Его стеречь там" (Мф 27:35-37)

С удивлением и отвращением следим за движениями и риторикой некоторых близких соседей, в которой очень прозрачно виден реваншизм и желание воспользоваться обескровленной Украиной, чтобы прихватить себе кусок чужой земли. "Те, что распяли Его, разделили Его одежду, бросив жребий… А потом сели, чтобы Его остеречь там" (Мт 27:35-37). И есть примеры тех, кто, как евангельский Варавва, радуется, что выбор толпы одичавших фанатиков пал не на них, а на ближнего.

Метафоры Страстной недели – вместительные, яркие и назидательные. И все же самая главная из них – вера в воскресение Распятого. Без этой веры не было бы нас с вами, с верой в победу над смертью будет новая Украина. Потому что главное событие – Воскресение – полно других, – светлых и оптимистических тонов, не говоря уже о том, что оно категорически отрицает фатализм. Ведь не зря ее называют Великим днем, Пасхой.

Да, каждый из нас неоднократно имел поводы для того, чтобы, вторя вслед за униженным, измученным и распятым Богочеловеком, воскликнуть: "Отче, почему Ты меня покинул?!". Равно как каждый, после "черных полос", чувствовал в душе благодатное дыхание возрождения, по-другому видел окружающий удивительный мир, и он уже не походил на песчаную пустыню или на гору страданий.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
Украина
Россия
Бразилия
Венгрия
война с Россией
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь
10 апреля, 2023 понедельник
В МИД КНР заявили, что Тайвань - их внутреннее дело, а мир должен придерживаться принципа "одного Китая"
HIMARS з ATACMS
11 апреля, 2023 вторник
Если Иран будет поставлять баллистические ракеты России, США передадут Украине Atacms, - Згурец
Автор
12 апреля, 2023 среда
Видео казни – пример того, что было бы, если бы рашистов не остановила Украина
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.27
    Покупка 37.27
    Продажа 38.07
  • EUR
    Покупка 40.33
    Продажа 41.14
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
12 апреля
20:51
Соратник Путина, призывавший бомбить Украину: в России в 47 лет умер писатель-пропагандист Багиров
20:40
ФСБ
Российская ФСБ в Эстонии систематически пытается вербовать украинских беженцев, - полиция безопасности
20:30
Обзор
Победные новости 413-го дня войны: испанские "леопарды", британские санкции и рекордный оборонный бюджет
20:20
Вышел трейлер минисериала "Континенталь: из мира Джона Вика"
20:14
С Донетчины в другие регионы Украины с начала полномасштабного вторжения РФ выехали более миллиона жителей
20:12
Эксклюзив
Оккупанты могут готовиться к форсированию Днепра, минуя берег реки, - экс-заммэра Херсона Головня
19:57
Обновлено
Вице-премьер Хуснуллин, Юнармия и бизнес, связанный с Усмановым: минфин США объявил новые санкции против РФ
19:47
Анналена Бербок
Глава МИД Германии Бербок 13 апреля посетит Китай
19:40
Харьков
В Харьков возвращается MusicFest: детали
19:31
Обновлено
На Херсонщине на мине подорвалось авто: один человек погиб, еще один тяжело травмирован
19:20
Беларусь призвала объявить перемирие в Украине и начать переговоры
19:19
Европейская Солидарность
Порошенко и депутаты "ЕС" требуют созвать внеочередное заседание Рады, чтобы разблокировать 30 тыс. грн для военных
19:16
Обновлено
Шмігаль прибыл в Вашингтон: встретится с чиновниками США и мировыми фининституциями
18:58
Андрей Коболев
ВАКС отказал НАБУ в продлении сроков досудебного расследования по Коболеву
18:55
Зеленский получил орден имени Дудаева и орден "Честь Нации" Чеченской республики Ичкерия
18:48
Папа Римский призвал мировых лидеров "не силой оружия, а светом ума разрешать разногласия" и вспомнил о холодной войне
18:27
Украинские воины отбили 34 атаки врага на Донетчине, - Генштаб
18:14
Обновлено
"Теперь каждый комитет становится евроинтеграционным": Стефанчук о первом совместном заседании Европарламента и ВРУ
18:07
OPINION
Происходят ли у нас реформы?
18:04
Эксклюзив
Олег Дунда
Возвращение выплат по 30 тыс. грн военным должно быть согласовано с западными партнерами, - нардеп Дунда
17:56
В ЮАР считают, что ордер МУС на арест Путина вставляет им палки в колеса.
17:50
Обновлено
Враг на Харьковщине обстрелял поселок Дворична: двое гражданских погибли
17:33
В Украине впервые использовали эндокапсулу для обследования кишечника ребенка
17:24
Стартовал конкурс на Государственную премию имени Довженко - 2023. Условия представления произведений
17:06
Обновлено
НАТО
Утечка документов Пентагона: Резников отрицает присутствие в Украине спецназовцев НАТО
17:00
ООН
"Ошеломлены жестокими видео": Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине и генсек СЕ отреагировали на казнь военного
16:48
Эксклюзив
Сербия
Мероприятие через "слив" документов может стимулировать Сербию передать Украине еще какое-то оружие, - эксперт Defense Express Киричевский
16:46
Иран под видом гуманитарки перебросил в Сирию оружие, - Reuters
16:43
В Испании подтвердили, что первые 6 танков Leopard прибудут в Украину до конца апреля
16:42
Эксклюзив
В Румынии началась Черноморская конференция по безопасности "Крымской платформы", - председатель правления "Крымской правозащитной группы"
16:38
Заработала интерактивная карта мест, где РФ удерживает украинских гражданских и военнопленных
16:31
Байден прибыл в Северную Ирландию: обсудит с Сунаком войну в Украине
16:28
Джо Байден
Житель Ирландии нашел на улице документ с конфиденциальными данными о визите Байдена: полиция начала расследование
16:25
В Украине будут судить депутата от запрещенной ОПЗЖ, показавшего оккупантам путь на Изюм
16:23
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:11
Россияне вывозят документацию из пенсионных фондов временно оккупированных территорий
16:07
OPINION
Почему не звонит Си Цзиньпин
15:55
Слив секретных документов – это провокация кагэбиста Путина, чтобы сорвать западную помощь Украине – Порошенко
15:52
Эксклюзив
На территории Новокаховской громады находится большое количество личного состава армии РФ, - мэр Коваленко
15:52
Если мир пойдет на перемирие с РФ, получит новую войну с российским Четвертым рейхом, — Данилов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV