Об этом пишет Bloomberg .

Согласно перечню App Store, конкурента Twitter запустят в четверг, 6 июля. Теперь приложение доступно для предварительного заказа. В описании Threads указано, что приложение будет "местом, где сообщества собираются вместе, чтобы обсудить все - от интересующих вас сегодня тем до того, что будет в тренде завтра".

Приложение будет функционировать аналогично Twitter: в нем будут текстовые публикации, которые можно лайкать, комментировать и распространять. Также пользователи смогут следить за аккаунтами, на которые они подписаны в Instagram, и сохранить имя своего аккаунта.

Фото: скриншот

Meta уже несколько месяцев рекламирует свое будущее приложение с участием разных знаменитостей и влиятельных лиц, чтобы создать вокруг него ажиотаж. В то же время действующие конкуренты Twitter, такие как Mastodon и Bluesky, еще недостаточно развили свои сети, чтобы стать жизнеспособной альтернативой приложению.