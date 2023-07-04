Meta запустит конкурента Twitter - приложение Threads
Компания Meta Марка Цукерберга в четверг, 6 июля, планирует запустить приложение Threads, которое станет конкурентом Twitter Илона Маска, его рекламируют уже несколько месяцев
Об этом пишет Bloomberg .
Согласно перечню App Store, конкурента Twitter запустят в четверг, 6 июля. Теперь приложение доступно для предварительного заказа. В описании Threads указано, что приложение будет "местом, где сообщества собираются вместе, чтобы обсудить все - от интересующих вас сегодня тем до того, что будет в тренде завтра".
Приложение будет функционировать аналогично Twitter: в нем будут текстовые публикации, которые можно лайкать, комментировать и распространять. Также пользователи смогут следить за аккаунтами, на которые они подписаны в Instagram, и сохранить имя своего аккаунта.
Фото: скриншот
Meta уже несколько месяцев рекламирует свое будущее приложение с участием разных знаменитостей и влиятельных лиц, чтобы создать вокруг него ажиотаж. В то же время действующие конкуренты Twitter, такие как Mastodon и Bluesky, еще недостаточно развили свои сети, чтобы стать жизнеспособной альтернативой приложению.
- Ранее компания Meta запустила услугу подписки на виртуальную реальность. Владельцы платной подписки получат доступ к двум новым играм в месяц.
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