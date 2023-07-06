Об этом пишет BBC.

Руководитель компании Марк Цукерберг ответил вопрос, будет ли Threads "больше Twitter": Это займет некоторое время, но я думаю, что должно быть приложение для публичных разговоров с более чем миллиардом человек. Twitter имел возможность сделать это, но не удалось. Надеюсь, мы это сделаем.

При этом сам Цукерберг представляет новое приложение, как "дружественного" конкурента Twitter.

Отмечается, что эксперты говорят, что Threads может привлечь пользователей Twitter, недовольных последними изменениями на платформе.

Как сообщает прессслужба Meta, приложение сейчас доступно в более чем 100 странах, в том числе и в Украине, для пользователей iOS и Android.



Пользователи Threads могут авторизироваться через свою учетную запись Instagram и производить публикации до 500 символов, используя ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут.

Кроме того, в Threads можно настроить конфиденциальность собственных публикаций, чтобы отвечать на них могли только люди, за которыми вы следите, упомянутые профили или любой пользователь.