Об этом говорится в заявлении .

Сообщается, что каналы размещены на новой вкладке "Обновление", где пользователи могут просматривать статус и подписанные каналы.

"Каналы – это инструмент односторонней рассылки, с помощью которого администраторы могут отправлять текст, фото, видео, наклейки и опросы. Чтобы помочь вам выбрать каналы, за которыми можно следить, мы создаем каталог с возможностью поиска, где можно найти каналы увлечения, спортивные команды, обновление от местных официальных лиц и многое другое", – пишет прессслужба WhatsApp.

Также пользователи могут подписаться на канал приглашения или найти в интернете.

Фото: WhatsApp

Целью такой функции является создание наиболее приватной услуги рассылки. Администраторам будет доступна возможность блокировать создание снимков экрана и отправку сообщений.

"Мы начинаем с обеспечения защиты персональной информации как администраторов, так и подписчиков. Если вы администратор канала, ваш номер телефона и фото профиля не будут отображаться подписчикам. И так же, если вы подписчик канала, администратор и другие подписчики не смогут увидеть ваш номер телефона" , – объясняют в заявлении.

Обновление сохраняет историю канала на серверах до 30 дней.

Кроме того, в WhatsApp добавят способы быстрого удаления обновлений.

"Поскольку цель использования каналов заключается в охвате широкой аудитории, каналы по умолчанию не защищены сквозным шифрованием. Мы считаем, что есть случаи, когда создание каналов, защищенных сквозным шифрованием, для ограниченной аудитории может быть целесообразно, например, для некоммерческих организаций или организаций по охране. здоровье, и мы также рассматриваем внедрение такой функции в будущем", – добавили в компании.

В настоящее время каналы будут доступны в Колумбии и Сингапуре, далее этот список будет расширяться.