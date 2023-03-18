Meta запускает платную подписку для пользователей из США

Об этом информирует Reuters .

Услуга называется Meta Verified. Она будет предоставлять пользователям синюю галочку после того, как они подтвердят свои аккаунты с помощью государственного идентификатора.

Обойдется услуга 11,99 доллара в месяц на десктопной версии. Для пользователей с iOS и Android платная подписка обойдется в 14,99 доллара.

Отмечают, что эта услуга Meta тестировалась в феврале. Таким образом компания следует по стопам Snapchat, Telegram и Twitter, которые также запустили платные подписки в своих приложениях. Услуга, пишет Reuters, знаменует последнюю попытку Meta диверсифицировать доходы от рекламы.