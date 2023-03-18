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Meta запускает платную подписку для пользователей из США

18 мартa, 2023 суббота
13:27
Технологии

Компания Meta 17 марта запустила в США платную подписку, позволяющую пользователям Facebook и Instagram платить за верификацию аккаунтов и синюю галочку

Об этом информирует Reuters .

Услуга называется Meta Verified. Она будет предоставлять пользователям синюю галочку после того, как они подтвердят свои аккаунты с помощью государственного идентификатора.

Обойдется услуга 11,99 доллара в месяц на десктопной версии. Для пользователей с iOS и Android платная подписка обойдется в 14,99 доллара.

Отмечают, что эта услуга Meta тестировалась в феврале. Таким образом компания следует по стопам Snapchat, Telegram и Twitter, которые также запустили платные подписки в своих приложениях. Услуга, пишет Reuters, знаменует последнюю попытку Meta диверсифицировать доходы от рекламы.

  • 12 декабря 2022 г. произошел перезапуск сервиса Twitter Blue, где пользователи могут получить галочку верификации.
  • 20 февраля Meta приступила к тестированию платного пакета подписки для Facebook и Instagram, в который входит подтверждение учетной записи.
Мир
США
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