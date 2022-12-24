Meta заплатит $725 млн по коллективному иску о конфиденциальности данных пользователей facebook
Meta Platforms Inc. выплатит $725 млн по коллективному иску, связанному со скандалом о конфиденциальности данных пользователей facebook и фирмой Cambridge Analytica
Об этом сообщили в CNBC.
Материнская компания Facebook – Meta Platforms Inc. согласилась заплатить $725 млн по коллективному иску. Утверждается, что технологический гигант предоставлял доступ к данным пользователей третьим лицам без разрешения.
По данным CNBC, иск рассматривался в окружном суде штата Калифорния. А объемы компенсации стали рекордными по делам о разглашении персональных данных.
"Мы стремились разрешить ситуацию в лучших интересах нашего сообщества и акционеров. За последние три года мы реформировали свой подход к конфиденциальности и внедрили комплексную программу защиты личных данных", – говорится в заявлении представителя Meta.
- Напомним, 17 марта 2018 года стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предвидения электоральных решений
- Facebook обвинения отвергал и отмечал, что данные предоставлены компании Cambridge Analytica пользователями добровольно.
- 20 марта 2018 года Еврокомиссия заявила, что требует пояснений от Facebook по поводу несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Трампа.
- В результате скандала главу компании Cambridge Analytica отстранили от исполнения обязанностей.
- Вскоре в США подали первый коллективный иск из-за масштабной утечки данных.
- Марк Цукерберг отклонил призывы покинуть Facebook и уволить сотрудников, заявив, что он берет на себя полную ответственность за утечку данных.
- 2 мая 2018 года политически-аналитическая компания Cambridge Analytica, оказавшаяся в центре скандала с утечкой данных 87 млн пользователей Facebook, объявила о своем закрытии.
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