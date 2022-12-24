Об этом сообщили в CNBC.

Материнская компания Facebook – Meta Platforms Inc. согласилась заплатить $725 млн по коллективному иску. Утверждается, что технологический гигант предоставлял доступ к данным пользователей третьим лицам без разрешения.

По данным CNBC, иск рассматривался в окружном суде штата Калифорния. А объемы компенсации стали рекордными по делам о разглашении персональных данных.

"Мы стремились разрешить ситуацию в лучших интересах нашего сообщества и акционеров. За последние три года мы реформировали свой подход к конфиденциальности и внедрили комплексную программу защиты личных данных", – говорится в заявлении представителя Meta.