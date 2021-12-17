Meta заблокировала 1,5 тыс. аккаунтов "кибернаемников": следили за 50 тыс. пользователей

Об этом свидетельствует отчет компании.



В общей сложности удалили около 1,5 тыс. учетных записей "кибернаемников".



"Мы заблокировали семь организаций, которые через интернет следили за людьми из более 100 стран. Мы проинформировали около 50 тысяч человек, которые, как мы считаем, стали жертвами этих вредных действий", - отмечают в компании.



Meta сообщает, что "кибернаемники" базировались в Израиле, Китае, Северной Македонии и Индии. Ими оказались компании Cobwebs Technologies, Cognyte, Black Cube и Bluehawk CI.



Согласно расследованию, они регулярно шпионили за журналистами, правозащитниками, диссидентами и политиками, в том числе оппозиционными.



В Meta объяснили, что "заблокировали соответствующую инфраструктуру, запретили этим организациям доступ" к своим площадкам и предупредили о нарушении правил сообщества.

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