Об этом сообщили Reuters.

Исследовательское подразделение Meta проинформировало в блоге, что его модель искусственного интеллекта Segment Anything Model, или SAM, может выделять отдельные объекты на изображении, а также имеет набор данных с аннотациями к изображениям, который, по словам компании, является самым большим в своем роде.

В частности, сообщается, что модель ИИ может идентифицировать объекты на изображениях и видео даже в тех случаях, когда она не сталкивалась с этими объектами в своем обучении.

С помощью объектов SAM можно выбрать, нажав на них или написав текстовые подсказки. В одной из демонстраций, написав слово "кот", программа нарисовала рамки вокруг каждого из нескольких кошек на фото.