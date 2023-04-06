Meta выпустила модель искусственного интеллекта, которая может идентифицировать объекты на изображениях
Компания Meta опубликовала модель искусственного интеллекта, которая может выделять отдельные объекты на изображении
Об этом сообщили Reuters.
Исследовательское подразделение Meta проинформировало в блоге, что его модель искусственного интеллекта Segment Anything Model, или SAM, может выделять отдельные объекты на изображении, а также имеет набор данных с аннотациями к изображениям, который, по словам компании, является самым большим в своем роде.
В частности, сообщается, что модель ИИ может идентифицировать объекты на изображениях и видео даже в тех случаях, когда она не сталкивалась с этими объектами в своем обучении.
С помощью объектов SAM можно выбрать, нажав на них или написав текстовые подсказки. В одной из демонстраций, написав слово "кот", программа нарисовала рамки вокруг каждого из нескольких кошек на фото.
- Напомним, итальянская служба защиты данных запретила доступ к чат-боту OpenAI с искусственным интеллектом ChatGPT, ссылаясь на вероятные нарушения конфиденциальности.
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