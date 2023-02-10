Meta возобновила аккаунты Трампа в Facebook и Instagram

Об этом сообщил в четверг, 9 февраля, спикер Meta Энди Стоун, передает Reuters.

Аккаунты Трампа возобновили чуть больше чем через два года перерыва. Они были заблокированы после нападения на Капитолий 6 января 2021 года.

Теперь Трамп снова получит доступ к ключевым платформам для общения с избирателями и сбору средств, ведь он намерен принять участие в президентских выборах 2024 года. На январь 2023-го Трамп имел 23 миллиона подписчиков в Instagram и 34 миллиона в Facebook.