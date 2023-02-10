Meta возобновила аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
Компания Meta возобновила учетные записи в соцсетях Facebook и Instagram бывшего президента США Дональда Трампа
Об этом сообщил в четверг, 9 февраля, спикер Meta Энди Стоун, передает Reuters.
Аккаунты Трампа возобновили чуть больше чем через два года перерыва. Они были заблокированы после нападения на Капитолий 6 января 2021 года.
Теперь Трамп снова получит доступ к ключевым платформам для общения с избирателями и сбору средств, ведь он намерен принять участие в президентских выборах 2024 года. На январь 2023-го Трамп имел 23 миллиона подписчиков в Instagram и 34 миллиона в Facebook.
- В январе Meta заявила, что отменит отстранение Трампа "в ближайшие недели" и введет усиленные наказания в виде отстранения от одного месяца до двух лет, если бывший президент снова нарушит политику по контенту.
- Такое решение Meta приняла после аналогичного шага со стороны Twitter. По результатам опроса, который Илон Маск (владелец) провел на своей странице twitter, бизнесмен решил возобновить аккаунт экспрезидента США Дональда Трампа в соцсети. Впрочем, Трамп заявил, что туда не вернется, а вместо этого будет использовать собственную соцсеть Truth Social.
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