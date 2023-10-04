Meta уволит сотрудников подразделения, работавшего в области метавселенной, - Reuters
Meta Platforms - материнская компания Facebook - объявила о сокращении персонала одного из отделов Reality Labs, занимающегося разработкой метавселенной
Об этом информирует Reuters .
По данным источников издания, сотрудники узнали о своем увольнении в платформе Meta Workplace во вторник. Неизвестно, сколько именно людей будут уволены из отдела Facebook Agile Silicon Team, или FAST.
"Если сокращения будут глубокими, это может нанести ущерб проекту Цукерберга по созданию продуктов дополненной и виртуальной реальности, которые дают доступ к набору виртуальных миров, известных как "метамир", в частности, очков дополненной реальности", – говорится в сообщении.
Отдел FAST, состоящий из около 600 сотрудников, работал над созданием специальных микросхем для устройств Meta, которые должны выполнять особые функции и быть более производительными, чтобы конкурировать с другими игроками на рынке AR/VR.
Отмечается, что реструктуризация FAST была ожидаема весной, когда Meta назначила нового руководителя, возглавившего отдел.
С ноября предыдущего года Meta сократила около 21 тыс. рабочих мест, пытаясь убедить инвесторов в том, что она уменьшает затраты на фоне падения прибылей, высокой инфляции.
- С начала 2022 года в технологической индустрии произошло более 200 тысяч увольнений работников. Компания Twitter уволила наибольшее количество технического персонала – 80%. На втором месте Meta – 24%.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.46 Покупка 37.46Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.67Продажа 40.7
- Актуальное
- Важное