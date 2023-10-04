Meta уволит сотрудников подразделения, работавшего в области метавселенной, - Reuters

Об этом информирует Reuters .

По данным источников издания, сотрудники узнали о своем увольнении в платформе Meta Workplace во вторник. Неизвестно, сколько именно людей будут уволены из отдела Facebook Agile Silicon Team, или FAST.

"Если сокращения будут глубокими, это может нанести ущерб проекту Цукерберга по созданию продуктов дополненной и виртуальной реальности, которые дают доступ к набору виртуальных миров, известных как "метамир", в частности, очков дополненной реальности", – говорится в сообщении.

Отдел FAST, состоящий из около 600 сотрудников, работал над созданием специальных микросхем для устройств Meta, которые должны выполнять особые функции и быть более производительными, чтобы конкурировать с другими игроками на рынке AR/VR.

Отмечается, что реструктуризация FAST была ожидаема весной, когда Meta назначила нового руководителя, возглавившего отдел.

С ноября предыдущего года Meta сократила около 21 тыс. рабочих мест, пытаясь убедить инвесторов в том, что она уменьшает затраты на фоне падения прибылей, высокой инфляции.