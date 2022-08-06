Meta удалила более 1 000 российских фальшивых аккаунтов, поддерживавших войну в Украине

Об этом пишет Sky News.

Издание сообщает, что учетными записями руководила организация в Санкт-Петербурге, Россия. Они работают в офисе и имеют список вакансий для "спамеров, комментаторов, контент-аналитиков, дизайнеров и программистов".

"Аккаунты публиковали пророссийские комментарии к контенту, который распространяли влиятельные лица социальных сетей и медиакомпаний, пытаясь создать впечатление поддержки России. Они были направлены против политиков, журналистов, актеров и знаменитостей, которые оказывали сильную поддержку Украине", - говорится в сообщении.

Всего было удалено 45 аккаунтов в Facebook и 1037 аккаунтов в Instagram.

28 июля Минцифры обратилось в Meta по поводу сокрытия украинских постов и блокировки аккаунтов.

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