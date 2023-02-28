Meta тестирует искусственный интеллект в WhatsApp и Messenger

Об этом информирует TechCrunch .

Meta производит тестирование инструментов на основе искусственного интеллекта для своих продуктов. Основатель компании Марк Цукерберг объявил, что создает "новую группу продуктов верхнего уровня", чтобы интегрировать генеративный искусственный интеллект в свои сервисы, которыми пользуются миллиарды пользователей.

Цукерберг рассказал, что сначала команда сосредоточится на создании творческих инструментов, однако ее долгосрочная цель состоит в том, чтобы создать "личности AI, которые могут помогать людям разными способами". Впрочем, для этого компания должна выполнить фундаментальную работу, прежде чем поделиться этим опытом с пользователями, предупредил учредитель.

Компания начинает с тестирования текстовых инструментов искусственного интеллекта в WhatsApp и Messenger – вероятно, ботов для разговоров в стиле ChatGPT. Впоследствии Meta также может использовать эти функции, предлагая их компаниям в сфере продаж и поддержки клиентов.

Meta также экспериментирует с фильтрами и форматами объявлений с помощью AI-помощи в Instagram вместе с "видео и мультимодальным опытом".

Проектом будет управлять экс-исполнительный директор Apple Ахмад Аль-Дахле, а команда будет подчиняться директору продуктов Крису Коксу.