Meta тестирует искусственный интеллект в WhatsApp и Messenger
Meta заявила, что экспериментирует с чатом на основе искусственного интеллекта в WhatsApp и Messenge
Об этом информирует TechCrunch .
Meta производит тестирование инструментов на основе искусственного интеллекта для своих продуктов. Основатель компании Марк Цукерберг объявил, что создает "новую группу продуктов верхнего уровня", чтобы интегрировать генеративный искусственный интеллект в свои сервисы, которыми пользуются миллиарды пользователей.
Цукерберг рассказал, что сначала команда сосредоточится на создании творческих инструментов, однако ее долгосрочная цель состоит в том, чтобы создать "личности AI, которые могут помогать людям разными способами". Впрочем, для этого компания должна выполнить фундаментальную работу, прежде чем поделиться этим опытом с пользователями, предупредил учредитель.
Компания начинает с тестирования текстовых инструментов искусственного интеллекта в WhatsApp и Messenger – вероятно, ботов для разговоров в стиле ChatGPT. Впоследствии Meta также может использовать эти функции, предлагая их компаниям в сфере продаж и поддержки клиентов.
Meta также экспериментирует с фильтрами и форматами объявлений с помощью AI-помощи в Instagram вместе с "видео и мультимодальным опытом".
Проектом будет управлять экс-исполнительный директор Apple Ахмад Аль-Дахле, а команда будет подчиняться директору продуктов Крису Коксу.
- Гендиректор Meta Марк Цукерберг 25 февраля анонсировал запуск языковой модели LLaMA, базирующейся на искусственном интеллекте и предназначенной для продвижения работ исследователей.
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