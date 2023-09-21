Meta представила обновленный логотип Facebook
Компания в сфере социальных медиа Meta представила свой обновленный логотип, который, хоть и имеет много общего с предыдущим, но имеет ряд изменений
Об этом компания сообщила в своем блоге.
Новый логотип имеет много общего с предыдущим, но теперь у него более темный оттенок синего, а маленькая "f" несколько изменилась. Сообщается, что эти маленькие коррективы были внесены для заслуги большей гармонии в дизайне идентичности приложения. Благодаря новому темно-синему цвету логотип стал более визуально выраженным, а контраст помогает лучше выделить букву.
Фото: Скрин
Meta стремилась разработать логотип, который был бы более смелым, энергичным и бессмертным. Они также усовершенствовали шрифт Facebook Sans и цветовую гамму, придав им больше выразительности.
Фото: Скрин
Кроме того, они обновили цветовую гамму и дизайн реакций. Meta отметила, что эти обновления являются лишь первым этапом обновленной системы идентификации Facebook, намекая на возможность дальнейших изменений в дизайне в будущем.
Фото: Скрин
- Компания Meta рассмотрит введение платных версий в Facebook и Instagram, в которых не будет рекламы для пользователей в Европейском Союзе.
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