Meta представила обновленный логотип Facebook

Об этом компания сообщила в своем блоге.

Новый логотип имеет много общего с предыдущим, но теперь у него более темный оттенок синего, а маленькая "f" несколько изменилась. Сообщается, что эти маленькие коррективы были внесены для заслуги большей гармонии в дизайне идентичности приложения. Благодаря новому темно-синему цвету логотип стал более визуально выраженным, а контраст помогает лучше выделить букву.

Фото: Скрин

Meta стремилась разработать логотип, который был бы более смелым, энергичным и бессмертным. Они также усовершенствовали шрифт Facebook Sans и цветовую гамму, придав им больше выразительности.

Фото: Скрин

Кроме того, они обновили цветовую гамму и дизайн реакций. Meta отметила, что эти обновления являются лишь первым этапом обновленной системы идентификации Facebook, намекая на возможность дальнейших изменений в дизайне в будущем.

Фото: Скрин