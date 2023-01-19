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Meta пообещала не блокировать сообщения о полке "Азов" в своих соцсетях

19 января, 2023 четверг
22:14
Технологии Facebook Instagram

Компания Meta, являющаяся владельцем соцсетей Instagram и Facebook, пообещала исключить из политики блокировки контент о полке "Азов"

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Договорились об этом с президентом по глобальной политике компании Ником Клеггом и вице-президентом по вопросам политики модерирования Моникой Биккерт во время встречи в Давосе", - написал он в телеграмме.

В Минцифре рассказали , что обратилась к Meta с запросом пересмотреть политику модерирования контента, чтобы компания не блокировала и не удаляла сообщения украинских пользователей о войне. Команда Минцифры сотрудничала с Meta для решения этого вопроса почти год, обращаясь с запросами пересмотреть политику модерирования контента в соответствии с военным положением.

В ответ недавно Meta разработала и приняла адаптированную политику модерации контента для освещения войны. Равномерно это решение начинает действовать. В частности, Meta исключит из политики блокировки полк Азов. Защитникам и защитницам будет разрешено иметь учетные записи на платформе Meta, а контент, опубликованный другими по отношению к полку "Азов", больше не будут удалять. При условии, что он не нарушит политику Meta.

"Мы постоянно общаемся с корпорацией Meta. За время полномасштабного вторжения компания помогла разблокировать сотни страниц публичных людей в Facebook и Instagram [...] Уверены, что обновленный подход к модерации украинского контента позволит нашим защитникам, активистам и блоггерам освещать правдивую информацию в соцсетях . Это важный шаг и сигнал для глобального сообщества о том, что правда за Украиной", – отметил Федоров.

  • Отметим, это не первое обещание корпорации не блокировать подобный контент. Еще в июле Министерство цифровой трансформации Украины обратилось к Meta с призывом повысить качество модерирования, не блокировать украинских блоггеров и не скрывать контент.
  • Впрочем, 9 августа Instagram заблокировал страницу Ассоциации семей защитников Азовстали, которая имела 33 тысячи подписчиков. Ассоциация сообщила, что подала апелляцию по этому решению. Тогда ситуацию комментировал министр цифровой трансформации Украины Федоров. Он подчеркнул, что страницы украинских защитников не должны блокироваться. Уже 10 августа Instagram разблокировал страницу Ассоциации защитников Азовстали
  • 9 сентября были заблокированы страницы Патронатной службы "Азова" в соцсетях Facebook и Instagram

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