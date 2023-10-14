Meta отреагировала почти 800 тысяч раз на сообщения, связанные с ХАМАСом, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

Meta заявила, что сотрудничает с фактчекерами, говорящими на иврите и арабском, блокирует определенные хештеги и принимает другие меры после того, как еврокомиссар Тьерри Бретон предупредил главного исполнительного директора Марка Цукерберга и другие социальные сети по борьбе с дезинформацией, связанной с ХАМ.

Утверждается, что после нападения палестинских боевиков на Израиль Meta удалила в семь раз больше контента за нарушение своей политики на иврите и арабском языке, чем за предыдущие несколько месяцев.

Компания отметила, что ХАМАС, который США, ЕС и Великобритания признали террористической организацией, запрещены на всех ее платформах (Facebook Instagram, Whatsapp) и любая похвала или существенная поддержка боевиков будет удалена.

"Группы экспертов со всей нашей компании круглосуточно работали над мониторингом наших платформ, одновременно защищая способность людей использовать наши программы, чтобы пролить свет на важные события, происходящие на месте", - говорится в заявлении Meta.