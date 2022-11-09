Соответствующее обращение было опубликовано на сайте Meta.

"Сегодня я делюсь некоторыми из самых трудных изменений, которые мы произвели в истории Meta. Я решил сократить нашу команду примерно на 13% и уволить более 11 000 наших талантливых сотрудников", - говорится в обращении.

Цукерберг отмечает, что к этому решению он пришел из-за ошибочных ожиданий относительно электронной коммерции и интернент-маркетинга. По его словам, он ожидал, что электронная коммерция, чей всплеск был зафиксирован с началом пандемии, будет расти даже после ее окончания. Впрочем, все произошло не так, как он ожидал.

"Мало того, что онлайн-торговля вернулась к предыдущим тенденциям, еще и макроэкономический спад, усиление конкуренции и потеря рекламного сигнала привели к тому, что наш доход стал намного ниже, чем я ожидал. Я ошибся и несу за это ответственность", - написал Цукерберг в обращении.

Марк Цукерберг. Скриншот

Он отметил, что в новых условиях нужно сделать компанию более эффективной и продуктивной. Так, для достижения цели уже направили больше ресурсов компании на меньшее количество высокоприоритетных сфер развития, таких как механизм выявления искусственного интеллекта и т.д. Также сократили расходы в бизнесе, в частности, сократили бюджеты, льготы и площадь недвижимости. К мерам, направленным на улучшение эффективности, относится и реструктуризация команды Meta.

"Мы реструктуризируем команды, чтобы повысить эффективность. Но эти меры сами по себе не приведут наши расходы в соответствие с ростом наших доходов, поэтому я также принял тяжелое решение отпустить людей", – отметил владелец Meta.

Об увольнении людей уведомят заранее электронным письмом. После его получения каждый пострадавший работник сможет пообщаться с кем-то, чтобы получить ответы на свои вопросы.

Те, кого уволят в скором времени, смогут получить выплаты в размере 16 недель оплаты плюс две недели за каждый отработанный год. Также на полгода уволенные работники и их семьи будут получать медицинское страхование. Кроме того, компания будет оказывать трехмесячную поддержку карьерному росту от внешнего поставщика. Это все касается также и тех, кто находится в США по визе или находится за пределами Штатов. В последнем случае будет учитываться местное трудовое законодательство.

Также Цукерберг отметил, что в ближайшее время компания продолжит процедуру приостановки найма работников.

"Это грустный момент, и это невозможно обойти. Тех, кто уходит, я хочу еще раз поблагодарить за все, что вы вложили в это место. Без вашего упорного труда мы бы не были там, где мы сегодня, и я благодарен за ваш вклад", - подчеркнул он.

4 ноября новый гендиректор компании Twitter Илон Маск приступил к сокращению работников.

8 ноября стало известно, что компания Meta выделила на развитие украинского бизнеса 1,5 млн долларов.