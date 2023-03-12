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Meta может заблокировать канадцам доступ к новостному контенту

12 мартa, 2023 воскресенье
21:20
Технологии

Компания Meta может заблокировать гражданам Канады доступ к новостному контенту на своих платформах, если власти страны примут закон об онлайн-новостях

Об этом информирует Reuters со ссылкой на представителя Meta.

Отмечают, что законопроект С-18 палаты общин, также известный как "Закон об онлайн-медиа", был представлен в апреле. Он обязывает платформы, включая Meta и Alphabet Inc. (Google), заключать коммерческие сделки и платить СМИ за публикуемый ими контент.

"Законодательная база, которая обязывает нас платить за ссылки или контент, которые мы не публикуем и которые не являются причиной, по которой подавляющее большинство людей использует наши платформы, не является ни устойчивой, ни рабочей", - объяснил причину приостановки доступа представитель Meta .

Издание отмечает, что компания Meta пошла на этот шаг после того, как Google в прошлом месяце начал тестировать блокировку доступа для некоторых канадских пользователей. Также Reuters напоминает, что в 2020 году канадские СМИ обратились к правительству страны с просьбой принять меры к Facebook и другим платформам, из-за которых, по их мнению, они теряют доходы.

  • 11 марта стало известно, что материнская компания Facebook Meta рассматривает возможность создания новой отдельной платформы для обмена текстовыми обновлениями, которая может потеснить Twitter.
Мир
Канада
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