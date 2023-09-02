Meta хочет запустить платную версию в Instagram и Facebook, – WSJ

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на трех человек, знающих о планах компании.

Те, кто платит за подписку на Facebook и Instagram, не будут видеть рекламы в приложениях, сказали источники СМИ, которые говорили на условиях анонимности, поскольку планы конфиденциальные.

Отмечается, что такой шаг может быть ответом на политику Евросоюза и постановления суда, ограничивающие практику сбора данных Meta. Платные подписки помогли бы решить проблемы, выявляемые проверками регулирующих органов ЕС.

Meta также продолжит предлагать бесплатные версии Facebook и Instagram с рекламой в ЕС. По словам собеседников, пока неясно, сколько будут стоить платные версии приложений и когда компания может их выпустить.

Пресс-секретарь Meta отказался от комментариев.