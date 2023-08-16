Несмотря на боевые действия, заминирование полей и подрыв Каховской ГЭС, Украина в этом году соберет лучший урожай зерна и масличных, чем в прошлом. По прогнозам Украинской зерновой ассоциации, из нового урожая можно было бы экспортировать около 48 млн тонн зерновых и масличных. Это почти вдвое больше, чем может переправить за год румынский порт Костанца, ныне основной канал экспорта нашего зерна. Без возобновления работы зернового коридора вывезти из страны такой объем зерна – на грани фантастики. Смогут ли украинские фермеры продать урожай, собранный, несмотря на обстрелы и воздушные тревоги, и возможно ли восстановление зернового коридора без России, - подробнее в материале "Еспресо".

Заменят ли зерновой коридор временные маршруты ВМС ВСУ

16 июля, ровно месяц назад последнее судно в рамках зерновой сделки вышло из порта Одессы. С 17 июля Россия официально прекратила участие в зерновой инициативе и начала методично обстреливать порты Одесщины, усложняя транспортировку зерна в румынский порт Констанца. А 13 августа российский патрульный корабль "Василий Быков" открыл предупредительный огонь в сторону гражданского сухогруза "Сукра Окан", направлявшегося в порт в украинском Измаиле. Пока неизвестно, должно ли это судно перевозить зерно, но после обстрела цены на пшеницу на мировых рынках пошли вверх.

16 августа министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил , что контейнеровоз JOSEPH SCHULTE под флагом Гонконга с 30 тыс. тонн груза вышел из порта Одесса и двигается установленным для гражданских судов временным коридором в/из черноморских морских портов Украины. Это судно находилось в порту Одесса с 23 февраля 2022 года.

Фото: Александр Кубраков

Временные коридоры для торговых судов, идущих в/из портов Украины Военно-морские силы объявили 8 августа. В первую очередь их будут использовать для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения Российской Федерации.

"Пока я не могу комментировать, можно ли использовать этот временный коридор для экспорта зерна. Судно, которое сегодня вышло из порта, пробыло там с февраля 2022 года. Но рискнут ли судовладельцы и экипажи вести суда в одесские порты на загрузку? Я не имею достаточной информации о работе этих временных коридоров, чтобы прогнозировать это", – говорит эксперт Украинского клуба агробизнеса Светлана Литвин.

Кто будет платить за новую "зерновую инициативу"?

В настоящее время продолжается много дискуссий вокруг возобновления работы зерновой инициативы без участия России. Даже звучали заявления о том, что в рамках такого коридора суда должны заходить в порты под конвоем истребителей НАТО. Впрочем, о чем бы ни говорили, а речь всегда идет о деньгах. Если Украина будет самостоятельно финансировать гарантии судовладельцам на случай повреждения судов в территориальных водах Украины или в портах, тогда экономическая целесообразность такого экспорта вызывает сомнения.

"Восстановление зернового коридора без России – это вопрос военно-политический, чем экономический. Технически это возможно. Но надо учесть два момента: страхование судов (ни одно судно не может выйти в море без страхового покрытия рисков) и гарантии сохранения жизни экипажа. То есть надо, чтобы страховые компании соглашались страховать эти суда, а судовладельцы не боялись их отправлять", – говорит генеральный директор "АП Марина" (занимается грузовыми морскими и речными перевозками) Владимир Козакевич.

Украинская зерновая ассоциация предлагала Еврокомиссии, чтобы они гарантировали выплаты судовладельцами в случае повреждения судов, а Украина потом уже регрессом компенсировала бы ЕС эти средства в случае необходимости. Глава УЗА Николай Горбачев также считает, что истребители F-16 могли бы решить проблему с экспортом зерна.

"Если бы нам дали десяток F-16, которые перекрыли бы Черное море и позволили нам самостоятельно обеспечить безопасность судоходства, это было бы одним из вариантов решения проблем с зерновым соглашением", – заявил он в одном из интервью.

Если зернового коридора не будет

Экспорт зерна через Черное море – самый простой и недавно был самым дешевым способом перевозки зерна. В его отсутствие есть только два способа экспорта: Дунаем в румынский порт Констанца и сухопутными путями через страны ЕС.

Фото: Wikipedia

С экспортом через ЕС тоже не все гладко. До 15 сентября действуют ограничения на экспорт в Польшу, Венгрию и Словакию. При этом в Польше, которая готовится к выборам 15 октября, уже предупредили, что граница для украинского зерна будет закрыта и после 15 сентября. Дело в том, что многие идущие на выборы политические силы построили свои кампании вокруг темы защиты польских фермеров, которые якобы страдают из-за наплыва украинского зерна.

Впрочем, в зерновой ассоциации убеждены, что Польша важна только как транзитер зерна, а не потребитель. Поэтому запрет на экспорт зерна в Польшу при сохранении транзита в порты на Балтийском море - досада, но не трагедия.

"Если говорить об объемах экспорта через Дунайские порты и пункты пропуска, то украинская сторона на самом деле сделала очень многое в этом направлении. Но ведь важно, чтобы и страны-партнеры, заявляющие о поддержке, также работали над увеличением пропускных возможностей инфраструктуры, - "К примеру, есть проблемы с европоездами. Как ни странно, но европейская железная дорога не способна переваливать такие объемы грузов. Причину назвать не могу. Но факт, что даже те европоезда, которые есть, - в коллапсе. Они не двигаются. И это при том, что мы всегда считали Европу образцом, оказалось, что возможностей там не так уж много. Они оказались не готовы к такому росту объемов и не работают над разрешением ситуации".

Сухопутными коридорами зерно транспортируют в порты на Балтийском море, Черном и даже Адриатическом. Однако, если через дунайские порты в Констанцу удалось увеличить экспорт примерно до 2 млн т (максимум был 2,2 млн в мае), то через все сухопутные пункты пропуска со странами ЕС выходит экспортировать примерно миллион тонн в месяц.

Что касается Румынии, то пропускная способность порта Констанца – примерно 25 млн. тонн в год, при этом она зависит и от погодных условий. Из украинских дунайских портов зерно отправляют туда костерами и малотоннажными судами, которые перегружают там на большие суда. Когда при этом приток судов с запада Европы, в порту возникает коллапс.

"То есть теоретически наращивать экспорт через Дунай и страны ЕС можно, но будет ли что-то сделано для того странами-партнерами, я не знаю", – говорит Козакевич.

Между тем в УЗА подсчитали, что из-за проблем с транспортировкой зерна расходы на логистику у украинских компаний выросли с 30 до 100 евро на тонне. Более того, когда во время перебоев в работе зернового коридора судно надолго застревало в порту, именно производители покрывали убытки. Следовательно, выращивание зерна в Украине перестало быть высокодоходным бизнесом, так что уже в следующем году аграрии будут переориентироваться на другие культуры, что может спровоцировать дефицит зерна в мире.