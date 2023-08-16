Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Месяц без зернового соглашения: как Украине продать выращенное и почему фермеры хотят F-16
Аналитика

Месяц без зернового соглашения: как Украине продать выращенное и почему фермеры хотят F-16

Зиновия Воронович
16 августа, 2023 среда
18:35
Экономика

Возможен ли зерновой коридор без участия России, сколько можно вывезти через дунайские порты и почему экспорт через Европу такой мизерный

Несмотря на боевые действия, заминирование полей и подрыв Каховской ГЭС, Украина в этом году соберет лучший урожай зерна и масличных, чем в прошлом. По прогнозам Украинской зерновой ассоциации, из нового урожая можно было бы экспортировать около 48 млн тонн зерновых и масличных. Это почти вдвое больше, чем может переправить за год румынский порт Костанца, ныне основной канал экспорта нашего зерна. Без возобновления работы зернового коридора вывезти из страны такой объем зерна – на грани фантастики. Смогут ли украинские фермеры продать урожай, собранный, несмотря на обстрелы и воздушные тревоги, и возможно ли восстановление зернового коридора без России, - подробнее в материале "Еспресо".

Заменят ли зерновой коридор временные маршруты ВМС ВСУ

16 июля, ровно месяц назад последнее судно в рамках зерновой сделки вышло из порта Одессы. С 17 июля Россия официально прекратила участие в зерновой инициативе и начала методично обстреливать порты Одесщины, усложняя транспортировку зерна в румынский порт Констанца. А 13 августа российский патрульный корабль "Василий Быков" открыл предупредительный огонь в сторону гражданского сухогруза "Сукра Окан", направлявшегося в порт в украинском Измаиле. Пока неизвестно, должно ли это судно перевозить зерно, но после обстрела цены на пшеницу на мировых рынках пошли вверх.

16 августа министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил , что контейнеровоз JOSEPH SCHULTE под флагом Гонконга с 30 тыс. тонн груза вышел из порта Одесса и двигается установленным для гражданских судов временным коридором в/из черноморских морских портов Украины. Это судно находилось в порту Одесса с 23 февраля 2022 года.

Судно Joseph Schulte

Фото: Александр Кубраков


Временные коридоры для торговых судов, идущих в/из портов Украины Военно-морские силы объявили 8 августа. В первую очередь их будут использовать для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения Российской Федерации.

"Пока я не могу комментировать, можно ли использовать этот временный коридор для экспорта зерна. Судно, которое сегодня вышло из порта, пробыло там с февраля 2022 года. Но рискнут ли судовладельцы и экипажи вести суда в одесские порты на загрузку? Я не имею достаточной информации о работе этих временных коридоров, чтобы прогнозировать это", – говорит эксперт Украинского клуба агробизнеса Светлана Литвин.

Кто будет платить за новую "зерновую инициативу"?

В настоящее время продолжается много дискуссий вокруг возобновления работы зерновой инициативы без участия России. Даже звучали заявления о том, что в рамках такого коридора суда должны заходить в порты под конвоем истребителей НАТО. Впрочем, о чем бы ни говорили, а речь всегда идет о деньгах. Если Украина будет самостоятельно финансировать гарантии судовладельцам на случай повреждения судов в территориальных водах Украины или в портах, тогда экономическая целесообразность такого экспорта вызывает сомнения.

"Восстановление зернового коридора без России – это вопрос военно-политический, чем экономический. Технически это возможно. Но надо учесть два момента: страхование судов (ни одно судно не может выйти в море без страхового покрытия рисков) и гарантии сохранения жизни экипажа. То есть надо, чтобы страховые компании соглашались страховать эти суда, а судовладельцы не боялись их отправлять", – говорит генеральный директор "АП Марина" (занимается грузовыми морскими и речными перевозками) Владимир Козакевич.

Украинская зерновая ассоциация предлагала Еврокомиссии, чтобы они гарантировали выплаты судовладельцами в случае повреждения судов, а Украина потом уже регрессом компенсировала бы ЕС эти средства в случае необходимости. Глава УЗА Николай Горбачев также считает, что истребители F-16 могли бы решить проблему с экспортом зерна.

"Если бы нам дали десяток F-16, которые перекрыли бы Черное море и позволили нам самостоятельно обеспечить безопасность судоходства, это было бы одним из вариантов решения проблем с зерновым соглашением", – заявил он в одном из интервью.

Если зернового коридора не будет

Экспорт зерна через Черное море – самый простой и недавно был самым дешевым способом перевозки зерна. В его отсутствие есть только два способа экспорта: Дунаем в румынский порт Констанца и сухопутными путями через страны ЕС.

Порт Констанца

Фото: Wikipedia

С экспортом через ЕС тоже не все гладко. До 15 сентября действуют ограничения на экспорт в Польшу, Венгрию и Словакию. При этом в Польше, которая готовится к выборам 15 октября, уже предупредили, что граница для украинского зерна будет закрыта и после 15 сентября. Дело в том, что многие идущие на выборы политические силы построили свои кампании вокруг темы защиты польских фермеров, которые якобы страдают из-за наплыва украинского зерна.

Впрочем, в зерновой ассоциации убеждены, что Польша важна только как транзитер зерна, а не потребитель. Поэтому запрет на экспорт зерна в Польшу при сохранении транзита в порты на Балтийском море - досада, но не трагедия.

"Если говорить об объемах экспорта через Дунайские порты и пункты пропуска, то украинская сторона на самом деле сделала очень многое в этом направлении. Но ведь важно, чтобы и страны-партнеры, заявляющие о поддержке, также работали над увеличением пропускных возможностей инфраструктуры, - "К примеру, есть проблемы с европоездами. Как ни странно, но европейская железная дорога не способна переваливать такие объемы грузов. Причину назвать не могу. Но факт, что даже те европоезда, которые есть, - в коллапсе. Они не двигаются. И это при том, что мы всегда считали Европу образцом, оказалось, что возможностей там не так уж много. Они оказались не готовы к такому росту объемов и не работают над разрешением ситуации".

Сухопутными коридорами зерно транспортируют в порты на Балтийском море, Черном и даже Адриатическом. Однако, если через дунайские порты в Констанцу удалось увеличить экспорт примерно до 2 млн т (максимум был 2,2 млн в мае), то через все сухопутные пункты пропуска со странами ЕС выходит экспортировать примерно миллион тонн в месяц.

Что касается Румынии, то пропускная способность порта Констанца – примерно 25 млн. тонн в год, при этом она зависит и от погодных условий. Из украинских дунайских портов зерно отправляют туда костерами и малотоннажными судами, которые перегружают там на большие суда. Когда при этом приток судов с запада Европы, в порту возникает коллапс.

"То есть теоретически наращивать экспорт через Дунай и страны ЕС можно, но будет ли что-то сделано для того странами-партнерами, я не знаю", – говорит Козакевич.

Между тем в УЗА подсчитали, что из-за проблем с транспортировкой зерна расходы на логистику у украинских компаний выросли с 30 до 100 евро на тонне. Более того, когда во время перебоев в работе зернового коридора судно надолго застревало в порту, именно производители покрывали убытки. Следовательно, выращивание зерна в Украине перестало быть высокодоходным бизнесом, так что уже в следующем году аграрии будут переориентироваться на другие культуры, что может спровоцировать дефицит зерна в мире.

Одесса
Румыния
зерно
экспорт зерна
Чорное море
Читайте также:
G20
15 августа, 2023 вторник
Саммит лидеров G20: Индия позвала Путина, Зеленского среди приглашенных нет
Шойґу і Герасімов
15 августа, 2023 вторник
Шойгу назвал новую "приоритетную задачу" войны в Украине
Роман Костенко
14 августа, 2023 понедельник
Полковник СБУ Костенко о делах Червинского и Марченко: Придет время, когда военные начнут себя защищать
Киев
+31°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.12
    Покупка 37.12
    Продажа 37.87
  • EUR
    Покупка 40.69
    Продажа 41.74
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
16 августа
19:16
На Херсонщине в результате обстрела погиб 54-летний мужчина
19:03
Обновлено
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
19:00
Компанию "Группа "Вагнер" зарегистрировали в Беларуси. Якобы будут заниматься образованием
18:50
ЧВК Вагнера
Вернулись к "бизнес-проектам": украинская разведка о том, чем сейчас занимаются вагнеровцы и Пригожин
18:39
Неймар ошарашил прихотями в новом клубе в Саудовской Аравии.
18:29
Швейцария окончательно присоединилась к ограничениям 11-го санкционного пакета ЕС против РФ
18:14
Прикрыл царапины: в Херсоне мужчина ездил в авто с наклейками флага и герба РФ
18:03
OPINION
"Война будет надолго". Чего на самом деле хочет Верещук?
17:58
Сергей Шефир
Исполнителей было по меньшей мере двое: в полиции рассказали, на какой стадии расследования покушения на Шефира
17:50
В ЦПД опровергли фейк о "решении Путина взорвать ЗАЭС", который распространяется в сети
17:50
Выгорела почти вся заповедная зона: на оккупированном Джарилгаче пожар уничтожил 16 кв. км территории
17:46
Обновлено
курская АЭС
В Страткоме ВСУ заявили, что сообщение о провокации на Курской АЭС – российская ИПСО
17:33
Эксклюзив
Встреча Эрдогана и Путина точно не будет безрезультативной, - эксперт-международник Семиволос
17:29
Партизаны зафиксировали российскую ПВО возле Крымского моста
17:20
Разведка срочно нуждается в нашей поддержке: сбор на дроны
17:17
Украина – в пятерке стран мира по количеству бесконтактных оплат гаджетами, – Mastercard
17:16
На Днепропетровщине в результате обстрела погиб 18-летний парень, ранена 2-летняя девочка
17:05
Обновлено
Украина отреагировала на слова чиновника НАТО о территориальных уступках РФ. В Альянсе уточнили позицию
17:04
Требовали с военного деньги и угрожали физической расправой: на Житомирщине задержали группу рэкетиров
16:59
"Динамо" – "Арис": букмекеры дали обнадеживающий прогноз на решающий матч киевлян в еврокубках
16:50
Сырский посетил передовые позиции ВСУ: принял ряд важных решений для обороны Купянска
16:50
талибан
"Не отвечают интересам нации": Талибан запретил деятельность всех политических партий в Афганистане
16:46
Эксклюзив
"Рассредоточение сил": Гуменюк рассказала о тактике РФ во время ночных атак на Украину
16:44
Обновлено
Россияне ударили по Харьковщине, сработало ПВО
16:41
Крупнейший в ЕС: Финляндия создаст стратегический резерв запасов на фоне угроз со стороны РФ, - Bloomberg
16:40
Зинченко окончательно восстановился от травмы
16:38
Эксклюзив
Военной угрозы для Литвы с территории Беларуси нет и не будет, - экс-министр обороны Линкявичюс
16:33
Обновлено
Адвокат судьи Тандыра рассказала, что семья убитого нацгвардейца получила компенсацию, вдова заявила, что отказалась от денег
16:32
"У них на границах сидит Россия": посол Корнийчук о причине, по которой Израиль отказывается предоставлять Украине ПВО
16:25
Андрей Пащук приступил к исполнению обязанностей директора Бюро экономической безопасности
16:21
Проект "Города-герои": в Николаеве презентовали выставку ко Дню Независимости
16:19
Дмитрий Кулеба
Кулеба: Только коллективный голос глобального Юга может заставить РФ изменить позицию
16:03
OPINION
Игорь Бураковский
Как довести Россию от санкций до репараций
15:56
Украина и Молдова получат от Еврокомиссии 135 млн евро, которые предполагались на проекты из РФ и Беларусью
15:51
ДБР разоблачило масштабную схему заработка на "липовых" медицинских справках в Николаевской области
15:48
На выплаты украинским военным идет треть расходов госбюджета, - Минфин
15:39
Партнерский материал
Возвращение на службу после ранения: что нужно знать военному
15:36
Русские военные
Российские "миротворцы" разогнали протестующих, блокировавших военную базу в Нагорном Карабахе
15:24
Эксклюзив
Выход ко второй линии обороны РФ и продвижение в перспективе: военный эксперт Коваленко объяснил важность деоккупации Урожайного
15:24
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV