Экономист поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Пока недостаток средств в госбюджете, если учесть финансовую помощь, достигает 100-150 миллиардов гривен каждый месяц. Мы это компенсируем путем эмиссии Нацбанка. Это обычный шаг, который только оттягивает проблему. Ведь сейчас такая эмиссия аккумулируется, но со временем приведет к увеличению инфляции "В нашем случае к обще высокой инфляции в Европе добавляется еще и монетарный фактор. Необходимо скорректировать политику Национального банка, ведь сейчас он пытается акцентировать, что это ответственность Министерства финансов и Кабмина", - отметил Несходовский.

Эксперт подчеркнул, что необходимо повышать курс иностранных валют к гривне и уменьшать учетную ставку с 25%.

"Нацбанк сейчас держит низкий курс иностранных валют. Если в первые месяцы войны это имело смысл, то держать курс к доллару США на уровне ₴29,25/$1 - это фактически продолжение распродания золото-валютных резервов, что выльется в уменьшение резервов и углубление инфляции Поэтому курс надо поднимать на 10% - до ₴32/$ 1. Это улучшит ситуацию с экспортером - не будет дотирование импортеров, а правительство благодаря операциям на межбанке будет получать 3-4 млрд грн на каждом миллиарде долларов США. - надо опускать с 25%, это уменьшит кредитование и заставит коммерческие банки в отсутствии альтернатив вкладываться в облигации внутригосударственного займа", - отметил Илья Несходовский.

7 июля Министерство финансов сообщило, что в Украине до конца года заработаеттаможенный безвиз с ЕС .

Курс валют: стоимость доллара и евро на черном рынке 8 июля.

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