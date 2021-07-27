Местонахождение содержимого Россией политзаключенного Приходько неизвестно с июня, - Денисова
С начала июня неизвестно местонахождение в России незаконно осужденного украинского политзаключенного, крымчанина Олега Приходько
Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.
По предварительной информации, Приходько этапирован для отбывания незаконного наказания до города Владимир.
Она сообщила, что последнее известное место содержания Приходько - "ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ростовской области".
"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и директора Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Калашникова с требованием принять меры для подтверждения местонахождения Олега Приходько, а также предоставить информацию о состоянии его здоровья", - заявила Денисова.
Она обратилась в МИД Украины с просьбой обеспечить консульскую защиту Приходько.
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