Местонахождение содержимого Россией политзаключенного Приходько неизвестно с июня, - Денисова

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.



По предварительной информации, Приходько этапирован для отбывания незаконного наказания до города Владимир.



Она сообщила, что последнее известное место содержания Приходько - "ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ростовской области".



"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и директора Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Калашникова с требованием принять меры для подтверждения местонахождения Олега Приходько, а также предоставить информацию о состоянии его здоровья", - заявила Денисова.



Она обратилась в МИД Украины с просьбой обеспечить консульскую защиту Приходько.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Крыма Олег Приходько по обвинению в попытке теракта и приговорил к пяти годам колонии строгого режима Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb