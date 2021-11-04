Место Верещук в Раде займет юрист Кострийчук
Бывший член Высшего совета партии "Слуга народа", председатель Контрольно-ревизионной комиссии партии юрист Сергей Кострийчук станет народным депутатом вместо Ирины Верещук, назначенной на должность министра по вопросам реинтеграции
Об этом сообщила представитель фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.
"После голосования о назначении Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, к фракции "Слуга Народа" присоединится 140-й номер избирательного списка партии Сергей Кострийчук", - отметила она.
Справка: Сергей Кострийчук - юрист. Также он является 140-м номером избирательного списка "Слуги Народа". На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. А в 2020 году был членом Высшего совета партии, в 2021 году Кострийчук стал председателем Контрольно-ревизионной комиссии партии.
- Напомним, Ирину Верещук назначили вице-премьер-министром - министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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