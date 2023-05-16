"У нас была очень тяжелая ночь. Я думаю, что большая половина Киева не спала. Все вы видели ракеты – те, что русня готовила для нас. А мы вместо этого организовали ад для российских ракет. А за российскими ракетами туда пойдут и российские орки, российское руководство и Путин – в ад! Именно там им и место", – говорит Порошенко.

Для бригад на восточном фронте было подготовлено полтора десятка единиц техники. Завтра в десантную бригаду будет передан автобус для перевозки личного состава, который будет курсировать между учебным центром и передовой.

"Это для того, чтобы у наших десантников была возможность доезжать в комфортных условиях", - объясняет Петр Порошенко.

Также в войска передают очередную партию тентованных автомобилей DAF и банно-прачечные комплексы.

"Мы сделали новый тип модернизации. Эти машины идут в десантную бригаду. И очень символичная баня, потому что первая десантная бригада полностью завершила комплектование банно-прачечными комплексами", – говорит Порошенко.

"Мы начинаем укомплектовывать банно-прачечными комплексами моторизованные бригады. Наша команда, состоящая из более 150 человек, производит это на собственных производственных мощностях", – объясняет Порошенко и добавляет: такого уровня комплексы больше никто для военных не производит.

Пятый президент также показывает огромные шины для трофейных грузовиков КамАЗ: их по просьбе военных пришлось искать далеко за границей. "Эти колеса очень дефицитны. КамАЗы отжали, они сейчас работают на Вооруженные Силы и на нашу победу. А колес нет. Мы специально их завезли – не из России. Потому что без колес они вынуждены стоять, и к нам обращаются замы по тылу из артиллерийских бригад – сейчас они тоже пойдут по адресам", – объясняет Порошенко.

"Мы делаем все возможное, чтобы в каждой воюющей бригаде Вооруженных Сил Украины были наши банно-прачечные комплексы, передвижные авторемонтные мастерские, которые позволят, не отводя в тыл, прямо на поле боя обеспечить восстановление боеспособности нашей техники", - объясняет Петр Порошенко.

В целом на фронт передают техники на сумму более 9 млн грн.

"Мы делаем все возможное, чтобы успеть до начала наступления. Итак, завтра на фронт", – говорит Петр Порошенко.