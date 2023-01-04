Место проведения саммита Украина – ЕС еще согласовывают, - спикер президента Никифоров

Об этом он сказал в комментарии Суспильному.

Он отметил, что детали проведения события все еще на стадии согласования, когда будет принято окончательное решение, его объявят официально.

Ранее стало известно, что саммит Украина – ЕС состоится в Киеве, 3 февраля. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поговорила по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским и пообещала нашей стране дальнейшую поддержку.

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