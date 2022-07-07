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Место массовых захоронений возле Мариуполя с мая выросло вдвое, - Схемы

7 июля, 2022 четверг
17:01
война с Россией

Во временно оккупированном поселке Старый Крым под Мариуполем обнаружили новые места массовых захоронений, по сравнению с маем количество увеличилось вдвое

Об этом информируют журналисты Схем со ссылкой на снимки спутника Planet Labs.

29 июня спутник зафиксировал технику, которая роет траншеи на кладбище возле поселка Старый Крым, расположенного вблизи Мариуполя. Во время оккупации российские оккупанты в таких траншеях массово хоронят погибших.

По сравнению со снимком 8 мая, места захоронений увеличились почти вдвое.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко объяснил рашисты начали разбирать завалы многоэтажек, разрушенных российской армией. В каждом из таких домов может быть около сотни погибших жителей. Их тела везут на ближайшее к городу кладбище в Старом Крыму.

"Они (оккупанты, – ред.) начали массово разбирать завалы, пригнали свое так называемое МЧС, а там, что не дом – то могильник. Вчера (5 июля, – ред.) они взялись  за наш микрорайон "Черемушки", приехали сотрудники так называемого МЧС, залезли в подвал одного из домов, а там 100-200 трупов, они развернулись и уехали, сказав, "не наше дело", поскольку "МЧСники" отказываются заниматься телами погибших. Дальше ими занимаются рабочие так называемых государственных ритуальных услуг и подконтрольная оккупантам судебно-медицинская экспертиза. Обычно везут на кладбище Старого Крыма. Всех, кого достают из-под завалов, просто бросают в выкопанный ров на кладбище", - пояснил Андрющенко.

На Старокрымском кладбище хоронят и в отдельных могилах. На спутниковом снимке 29 июня можно заметить их увеличение. Это объясняется тем, что захватчики начали зарабатывать на личных ритуальных услугах.
"Захоронение будет стоить примерно 20 тысяч гривен. Но даже после уплаты необходимо будет ждать около 2 недель, потому что с древесиной в Мариуполе сейчас проблемы, поэтому гробы обычно везут с оккупированного ранее Донбасса", - добавил советник мэра.

Городской совет Мариуполя информирует, что в общей сложности в траншеях может быть похоронено более 15 тысяч горожан.

  • Согласно спутниковым снимкам Planet, в поселке Старый Крым вблизи Мариуполя после 24 марта, тогда как 10 марта началась российская оккупация этого населенного пункта, вырыли траншеи на кладбище.
  • Напомним, российские войска во время штурма Мариуполя могли применять слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами.
  • В селе Виноградное на окраине Мариуполя нашли место массового захоронения размером 45 на 25 метров.
  • В поселке Мангуш оккупанты массово хоронят погибших мариупольцев в братских могилах. Спутник зафиксировал 300-метровое место захоронения.


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Мариуполь
Донетчина
оккупированные территории
воєнні злочини Росії
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