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"Место детей – не в лесу". Польские левые и правозащитники требуют гуманитарного коридора для несовершеннолетних мигрантов с болезнями и инвалидностью

21 ноября, 2021 воскресенье
11:03
Мир

Польские женские движения, а также силы левого толка, проводят акции с требованием по крайней мере частично разрешить пересечение польско-белорусской границы мигрантами из Азии и Африки

Последние пикеты проводились ими в субботу, 20 ноября 2021 года, передает Эспрессо.TV .

В город Гайнувца (Подляское воеводство), в частности, прибыли представительницы инициативы "Матери на границе" из Варшавы, Вроцлава, Гданьска и Кракова.

Участницы протеста принесли баннеры с такими словами: "Место детей - не в лесу", "Безопасная граница - это та, где никто не умирает", "Ни один человек не является незаконным", "Моя Родина - человечество", "Какие колыбельные петь замерзшим ребенку?", "Человек человеку человек", "Так беженцам, а не расизму".

Инициатор акции "Матери на границе" Йоанна Станчик из Нижнесилезского конгресса женщин сообщила, что целью акции является привлечение внимания к вопросам помощи беженцам.

"Мы умоляем и просим помощи для этих детей, для родителей, для молодых людей, которые являются чьими-то братьями, сыновьями и родителями. Они хотят лучшего будущего для своих детей (...) Они не наши враги, мы должны им помочь", - приводит слова Станьчик польский портал Fakt .

Она добавила, что среди людей на польско-белорусской границе есть больные и дети-инвалиды.

"Мы не можем их выгнать из Польши, мы должны помочь. Мы призываем создать гуманитарный коридор, допустить гуманитарные организации и медиков в зону чрезвычайной ситуации и немедленно разобраться с этим вопросом", – сказала Йоанна Станчик.

Акция протеста прошла во второй раз. Впервые на нее собирались месяц назад перед штабом пограничной службы в Михалове. Тогда акцию поддержали супруги бывших президентов: Йоланта Квасневская, Анна Комаровская, Данута Валенса.

Также 20 ноября ход в поддержку создания упомянутого гуманитарного коридора проводился в Варшаве.

Справка

С начала года пограничники Польши зафиксировали более 35 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, из которых более 6 тыс. состоялись в ноябре, почти 17,3 тыс. в октябре, почти 7,7 тыс. в сентябре и более 3,5 тыс. в августе.

С 2 сентября из-за миграционного давления в приграничной зоне с Беларусью в 183 населенных пунктах воеводств на Подляшье и Люблинщине действует чрезвычайное положение. Он был внедрен на 30 дней согласно указу президента Анджея Дуды, выданному по просьбе Совета министров. Позже Сейм согласился продлить режим чрезвычайного положения еще на 60 дней.


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Польша
мигранты
кордон с Польшей
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