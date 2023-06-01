Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор заявил, что "ситуация напряженная" – российский регион в течение часа якобы "обстреляли Вооруженные силы Украины".

"По предварительным данным, есть двое пострадавших. Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно", - отметил он.