Местные власти сообщают об обстреле Шебекино на Белгородщине: есть двое пострадавших
В ночь на четверг, 1 июня, Белгородская область РФ подверглась очередному обстрелу: под атакой оказался населенный пункт Шебекино
Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор заявил, что "ситуация напряженная" – российский регион в течение часа якобы "обстреляли Вооруженные силы Украины".
"По предварительным данным, есть двое пострадавших. Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно", - отметил он.
- Напомним, об обстреле Шебекино власти Белгородщины также сообщали утром 31 мая.
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