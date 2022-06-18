Местные власти просят жителей Херсонщины покинуть область

Об этом Самойленко заявил в интервью "Укринформу".

"Да, я сам выступал с таким призывом покинуть территории. Зачем он? Вооруженные силы Украины должны иметь плацдарм для деятельности" – сказал Самойленко.

По словам главы облсовета, все "видели, какой была агония оккупантов перед выходом из Бучи и Ирпеня, или как россияне "освобождали" Мариуполь, полностью разрушив 400-тысячный город".

Александр Самойленко добавил, что для Херсона такой вариант увольнения неприемлем, поэтому этого важно избежать.

"Что касается выезда через Крым, то я считаю: если человек спасает свою жизнь и свою семью, то пусть едет. По моему убеждению, с моральной точки зрения мы не имеем права их осуждать. Как я не осуждаю ни одного человека, остающегося и ждет освобождения", - сказал председатель Херсонского областного совета.

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Он добавил, что главное – сохранить максимальное количество херсонцев и облегчить работу ВСУ.