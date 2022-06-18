Местные власти просят жителей Херсонщины покинуть область
Председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко призвал жителей Херсона выехать из области. Он пояснил, что это "облегчит работу Вооруженным силам Украины" во время освобождения территорий
Об этом Самойленко заявил в интервью "Укринформу"."Да, я сам выступал с таким призывом покинуть территории. Зачем он? Вооруженные силы Украины должны иметь плацдарм для деятельности" – сказал Самойленко.
По словам главы облсовета, все "видели, какой была агония оккупантов перед выходом из Бучи и Ирпеня, или как россияне "освобождали" Мариуполь, полностью разрушив 400-тысячный город".Александр Самойленко добавил, что для Херсона такой вариант увольнения неприемлем, поэтому этого важно избежать.
"Что касается выезда через Крым, то я считаю: если человек спасает свою жизнь и свою семью, то пусть едет. По моему убеждению, с моральной точки зрения мы не имеем права их осуждать. Как я не осуждаю ни одного человека, остающегося и ждет освобождения", - сказал председатель Херсонского областного совета.Он добавил, что главное – сохранить максимальное количество херсонцев и облегчить работу ВСУ.
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