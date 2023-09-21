Местные власти Полтавы блокируют снос памятника Петру I, - источники
В Полтаве местные власти блокируют и не желают сносить памятник императору Российской империи Петру I, который расположен напротив музея Полтавской битвы
Об этом сообщают источники Еспресо в Минкульте.
Отмечается, что снос памятника российскому императору блокируют местные власти. В этом случае община может сама инициировать этот процесс.
Отметим, что Министерство культуры уже рекомендовало городским властям Полтавы снести этот памятник, однако они этого не делают.
В марте 2023 года бывший министр культуры Александр Ткаченко в интервью "РБК Украина" отмечал , что этот памятник должен быть перенесен в соответствующее место и сохранен как архитектурный памятник.
"Мы были в Полтаве, нам местные сторонники Петра I говорят: "А где законные основания?" Как сносить какого-нибудь советского партийного вождя, есть закон. А где закон о Петре I? Конечно, не все смотрят так... При желании в Одессе провели опрос и памятник Екатерине убрали. Но если желания нет, должен быть закон", - подчеркивал он.
Справка.
Памятник Петру I в Полтаве был установлен перед зданием музея истории Полтавской битвы в 1950 году. Пьедестал памятника создал архитектор Даниил Воронцов из черного лабрадорита.
Скульптуру изготовили в 1915 году в Петербурге на средства, собранные выпускниками Петровского Полтавского кадетского корпуса. Петр I изображен в мундире полковника Преображенского полка, а на постаменте можно увидеть автограф скульптора и дату - 1915 год.
- Ранее в Полтаве демонтировали памятники российскому поэту Александру Пушкину и советскому военному Николаю Ватутину.
- Кроме этого, 4 августа в Полтаве был демонтирован памятник советскому генерал-лейтенанту Алексею Зыгину.
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