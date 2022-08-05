Местные власти лучше знают, как подготовиться к отопительному сезону, - эксперт по энергетическим вопросам Рябцев
Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев считает, что подготовкой к отопительному сезону должны заниматься местные власти
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Необходимо передать не только какие-либо обязательства и функции на места, но и ресурсы. Органы местного самоуправления лучше знают, как подготовиться к отопительному сезону. Однако у нас снова деньги и другие материальные ресурсы концентрируются в руках центральной власти", - пояснил Рябцев.
Эксперт подчеркнул, что из-за разрушенной инфраструктуры многие потребители не смогут подготовиться к отопительному сезону.
"Для того чтобы газ и уголь в виде тепловой энергии попали к конечным потребителям нужно, чтобы работала инфраструктура. К сожалению, в большом количестве регионов Украины эта инфраструктура разрушена и не может быть восстановлена полностью к началу отопительного сезона. Поэтому многие потребители не смогут подготовиться к нынешнему отопительному сезону", - добавил он.
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