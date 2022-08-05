Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Необходимо передать не только какие-либо обязательства и функции на места, но и ресурсы. Органы местного самоуправления лучше знают, как подготовиться к отопительному сезону. Однако у нас снова деньги и другие материальные ресурсы концентрируются в руках центральной власти", - пояснил Рябцев.

Эксперт подчеркнул, что из-за разрушенной инфраструктуры многие потребители не смогут подготовиться к отопительному сезону.

"Для того чтобы газ и уголь в виде тепловой энергии попали к конечным потребителям нужно, чтобы работала инфраструктура. К сожалению, в большом количестве регионов Украины эта инфраструктура разрушена и не может быть восстановлена полностью к началу отопительного сезона. Поэтому многие потребители не смогут подготовиться к нынешнему отопительному сезону", - добавил он.

Кабмин направит на подготовку отопительного сезона 1 млрд евро из 1,6 млрд евро, согласованных Европейским инвестиционным банком для Украины

КМУ не дал должностным лицам Нафтогаза разрешение выполнить обязательства перед держателями евроблигаций

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb