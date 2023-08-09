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Эксклюзив

Местные власти должны просить центральную, чтобы приобщиться к помощи Силам обороны, - депутат Киевсовета

9 августа, 2023 среда
12:40
Экономика

За два года Верховная Рада не смогла принять закон, который позволил бы органам местного самоуправления напрямую перечислять средства Силам обороны

Об этом в эфире Еспресо заявил депутат Киевсовета и экс-нардеп Леонид Емец.

"Сердце рвется от того, что мы не можем перечислить средства на дроны, направить на нашу победу, отдать нашим солдатам. За два года Верховная Рада не смогла принять закон, который позволил бы органам местного самоуправления это делать. Это не вопрос неспособности написать такой закон, соответствующие законопроекты. Это не вопрос того, что у них нет голосов, – голосов на все другие законы у них хватает", - сказал он.

По мнению Емца, это некая ревность к местному самоуправлению - они не хотят делиться правом помощи украинским солдатам в нашей победе.

"По-моему, это бред далеко за пределами здравого смысла. Все наши ресурсы независимо от политических партий, предпочтений должны быть направлены на то, чтобы мы одержали победу как можно быстрее и как можно с меньшими потерями для себя. Здесь бы было правильно не тротуары плиткой укладывать, а отправить деньги на дроны.Столица - это богатый город и ресурсы на нашу победу у нас есть. Если бы был закон, то все эти ресурсы мы бы направили на нашу победу. Киевсовет уже написал несколько обращений и на последнем заседании проголосовали за обращение в Верховную Раду с просьбой по этому поводу. Это какой-то маразм, когда местное самоуправление должно просить центральные органы власти о том, чтобы приобщиться к победе", - подытожил депутат.

Украина
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