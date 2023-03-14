Местные в Запорожской области избегают паспортизации РФ, оккупанты устроили геноцид и не оказывают медуслуги, - ЦНС
Местные жители временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области отказываются получать российские паспорта – рашисты устроили геноцид и не оказывают медуслуги
Об этом информирует Центр нацсопротивления .
"Местное население на временно оккупированных территориях Украины избегает получения российского документа", - подчеркивают в ведомстве.
Представители оккупационных администраций получают выговоры от Москвы из-за низких темпов паспортизации. Местные жители не желают получать российские документы и саботируют это. Оккупанты устанавливают новые "правила" и ограничивают украинцев без паспорта РФ в правах. В частности, не оказывают медицинских услуг.
В больницах, как во временно оккупированном Токмаке Запорожской области, устроили пункты, где можно подать заявление на получение паспорта России.
Центр национального сопротивления призывает украинцев не принимать российский документ.
"При необходимости вы можете оформить заявление и иметь соответствующий "документ" окупантов на руках. Однако постоянно пропуская очередь на выдачу вы можете обновлять заявление на получение и саботировать получение российского мусора", - подчеркнули в ведомстве.
- В Бердянске оккупанты ходят по домам семей, которые не отдали детей в русские школы.
- Россияне на оккупированных территориях Запорожской области угрожают жителям, отказывающимся оформлять паспорта РФ, лишить их социальной помощи.
- На оккупированной части Запорожской области россияне требуют от фермеров сдавать им зерно за копейки, а затем перепродают по рыночной цене.
- Оккупационная администрация в оккупированных районах Запорожской области начала формировать "народные дружины правопорядка" в рамках подготовки к мобилизации в армию РФ.
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