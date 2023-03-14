Об этом информирует Центр нацсопротивления .

"Местное население на временно оккупированных территориях Украины избегает получения российского документа", - подчеркивают в ведомстве.

Представители оккупационных администраций получают выговоры от Москвы из-за низких темпов паспортизации. Местные жители не желают получать российские документы и саботируют это. Оккупанты устанавливают новые "правила" и ограничивают украинцев без паспорта РФ в правах. В частности, не оказывают медицинских услуг.

В больницах, как во временно оккупированном Токмаке Запорожской области, устроили пункты, где можно подать заявление на получение паспорта России.

Центр национального сопротивления призывает украинцев не принимать российский документ.

"При необходимости вы можете оформить заявление и иметь соответствующий "документ" окупантов на руках. Однако постоянно пропуская очередь на выдачу вы можете обновлять заявление на получение и саботировать получение российского мусора", - подчеркнули в ведомстве.