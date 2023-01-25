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"Местные разборки, которые переводятся на отношения государств": эксперт-международник о заявлениях венгров относительно якобы притеснений меньшинства на Закарпатье

25 января, 2023 среда
10:24
Мир

Ситуация с якобы притеснениями венгров на Закарпатье многослойна и нужно иметь терпение и знания, чтобы объяснять это украинской общественности и западным партнерам

Об этом заявил директор Института Центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский в эфире Еспресо.

"В Мукачевской ОТГ решением местных властей были сняты в двух селах флаги и таблички на венгерском языке. Флаги, как громада говорит, нацменьшинства. Эти флаги идентичны флагу Венгрии. По закону, громада может использовать эти символы, как символы громады. Там еще уволили директора школы. На самом деле это политические разборки местные между командой венгров и Виктором Балогой. Это плохо, потому что это все переводится на межгосударственные отношения", - отметил эксперт.

Он также отметил, что все это происходит за 10 дней до саммита "Украина - ЕС".

"Там будет обсуждаться закон о нацменьшинствах. И мы снова услышим риторику Будапешта, у них будут доказательства. Кто будет разбираться, что это только в Мукачевской ОТГ только индивидуальный конфликт. Ситуация многослойная, локализованная и нужно иметь терпение и знания, чтобы объяснять это украинской общественности и нашим западным партнерам", - подытожил Тужанский.

  • В селах Форнош и Дерцен Мукачевской громады со старостатов сняли венгерские флаги , в Венгрии назвали это притеснениями венгров.

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Венгрия
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