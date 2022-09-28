Местные гауляйтеры после псевдореферендумов просят Путина присоединить регионы Украины к составу РФ
Российские ставленники обратились к президенту России с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении их регионов в состав РФ на правах субъекта после проведения псевдореферендумов
Соответствующие просьбы в Путин направили Леонид Пасечник из "ЛНР", Евгений Балицкий из оккупированной части Запорожья и Владимир Сальдо из захваченной Херсонщины.
"Уважаемый, Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме прошу Вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации!", - цитирует "глава" Луганской области РБК.
Похожее по содержанию письмо с предложением принять Херсонскую область в состав Российской Федерации оформил местный коллаборант Владимир Сальдо.
Телеграмм-канал издания "Коммерсант" сообщает , что главный коллаборант Запорожской области Евгений Балицкий тоже обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России.
Пока не известно о похожем письме от главы "ДНР" Дениса Пушилина, однако издание РБК сообщает , что он вместе с Пасечником прибыли на консультации в Москву.
Как сообщает "Медуза", по неподтвержденным данным, президент РФ Владимир Путин может объявить о присоединении ЛНР, ДНР и оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей в состав РФ 30 сентября.
Предполагается, что обе палаты парламента после этого одобрят соответствующие законы, подписанные Путиным. Представитель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента соберется 3 октября на внеплановое заседание, не уточнив, с чем именно связано такое решение.
- Напомним, 20 сентября кафиры в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение о проведении "референдумов" по присоединению к РФ 23-27 сентября.
- 27 сентября в ООН заявили ООН не признают "референдумы" настоящим проявлением воли украинцев.
- Сегодня, 28 сентября, кафиры оперативно объявили их результаты.
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