Местные бюджеты будут привлекать для вещевого и пищевого обеспечения ТрО, - Куприй

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.



“По закону состав ТрО может составлять более 100 тыс. человек. На сегодняшний день еще зарегистрировались несколько сотен добровольческих формирований. Поток людей, желающих защищать нашу страну увеличивается. Сегодня, кстати, Верховная Рада приняла закон №7180, которым упростила процедуру создания этих добровольческих формирований. Я думаю, что это может быть 100-150 тыс. человек минимум. - рассказал Куприй



Куприй подчеркнул, что все оружие, которое поставляется в ТрО, поступает от Великобритании, США и есть даже немецкие образцы вооружений. По словам Куприя, решение о предоставлении оружия ТрО дает непосредственно Главнокомандующий ВСУ.



“Процесс предоставления оружия силам ТрО очень сложен. Решение о выдаче оружия предоставляется Главнокомандующим ВСУ. Людям сначала нужно пройти подготовку и обучение. Что касается вещевого и пищевого обеспечения, то сегодня Верховная Рада также приняла норму, по которой часть этих нужд будут покрывать местные бюджеты.” - добавил Куприй



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb